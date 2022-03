Elisabeth Morcellet, Bien le temps d’être libre

Le métier de vivre

“Ceci n’est pas un livre mais le billet d’entrée d’une expo­si­tion, celle du vivant” écrit Eli­sa­beth Mor­cel­let. Mais ce billet est consé­quent.

Et ce pour une rai­son majeure : le métier de vivre y est exposé au passé et au pré­sent pour qu’un futur déborde même si “la parole s’épuise à trou­ver un sens sur la course des jours”.

Roman fleuve de l’ère pré-virtuelle, cette fic­tion scé­na­rise un double de l’auteure et un grand nombre de ses soeurs. Le tout dans un monde où être femme n’est pas une pana­cée. En consé­quence, les héroïnes naviguent à vue dans un laby­rinthe de ren­contres.

Elles sont encore à l’âge où peut se per­mettre l’outrecuidance suprême — celle de croire que tout est pos­sible : l’amour et son opposé (l’indépendance), la créa­tion même si l’impasse veille à chaque carrefour.

Dans cette fic­tion se créent des pertes de repères car une telle quête est presque impos­sible et le réel ambigu. Reste tou­jours le mys­tère lorsque la par­tie semble se défaire. Dès lors, bien des femmes finissent par dor­mir seules dans leur lit quelles que soient leurs tra­jec­toires.

Mais si elles ont payé de leur per­sonne (c’est le salaire de toute vie), l’existence n’a rien de dérisoire.

Ce roman mael­strom brasse un monde avec une puis­sance rare et mul­ti­forme. Paris reste éveillé dans ses divers quar­tiers et d’une cer­taine façon l’écriture trans­cende l’angoisse de ses per­son­nages. Ies res­tent sur le qui-vive, tou­jours prêtes à reprendre l’existence à zéro et qu’importe les noms qu’on leur donne : gamine ou grue.

Là n’est pas la ques­tion — sauf pour les imbéciles.

jean-paul gavard-perret

Eli­sa­beth Mor­cel­let, Bien le temps d’être libre, La P’tite Hélène Edi­tions, Apt, 2022, 430 p. — 29,00 €.