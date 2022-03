Tout ce qui reste

Arrive le temps de l’effacement, de la dis­pa­ri­tion. Ancet nous le rap­pelle entre amer­tume et regret. Preuve que le poète ne triche pas.

Une cer­taine néan­ti­sa­tion s’approche et nous ramène à la ques­tion de notre essence. Et elle n’a rien d’immortelle…

Restent néan­moins la belle obs­ti­na­tion du verbe, son insis­tance déses­pé­rée. Celle d’ajouter une trace sup­plé­men­taire à ce que le poète a déjà dit.

Tout ici devient épure face à ce qui peu à peu nous lâche — même les mots dont Ancet s’éloigne là où le “je” lui-même se dis­sout en une troi­sième per­sonne comme s’il deve­nait un autre mais pas encore “rien”.

Une langue volon­tai­re­ment pauvre, réduc­trice, proche de l’aphasie ou le silence, sobre­ment élé­giaque, dit néan­moins tout ce qui reste.

Encore.

jean-paul gavard-perret

Jacques Ancet, Perdre les traces, Edi­tions La Rumeur libre, 2021, 163 p. — 17,00 €.