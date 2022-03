Christian Viguié, Ballade du vent et du roseau

Le rap­pel de ce qui fut

Il existe dans les “pay­sages” de Chris­tian Viguié des jaillis­se­ments par­ti­cu­liers et exis­ten­tiels. La nature échappe à elle-même par la puis­sance des évo­ca­tions là où la mort ne cesse de ram­per.

Celle de l’aimée comme celle du poète lui-même armé d’une valise qui n’emportera rien dans le néant, “ni les rêves / ni ce qui fut néces­saire / ne le désir de l’inconnu” même si le poète arrive encore à le trou­ver n’importe où.

Même lorsque le pay­sage se fait plus proche du réel, il existe encore bien des pas­sages secrets.

Si bien qu’on peut se deman­der s’ils ne repré­sen­te­raient pas une sorte de limbes de l’être en prise à ses fan­tasmes une fois qu’il a osé bas­cu­ler der­rière le miroir.

Chris­tian Viguié ne cherche tou­te­fois aucune dra­ma­ti­sa­tion devant l’espace — qu’il soit ouvert ou fermé. D’une cer­taine manière, il devient oni­rique là où tout joue sous formes d’épures quand à la rigi­dité hori­zon­tale se mêle “la balade du vent et du roseau”.

L’espace créé devient une sorte de « bor­der­land ». Il échappe à toute loca­li­sa­tion pré­cise et donne une sorte d’éternité à cet éphé­mère sou­dain figé là où le texte devient le rap­pel de ce qui fut.

jean-paul gavard-perret

Chris­tian Viguié, Bal­lade du vent et du roseau, La Table Ronde, Paris, 2022, 224 p. ‚-18,00 €.