Camille Loivier, Swifts

Forcer le silence

Avec son livre au titre énig­ma­tique, « swift » qui désigne le mar­ti­net en anglais, Camille Loi­vier montre com­ment se déga­ger de la force du silence et d’un ciel vide par les “bruits” de la nature où vivent les ani­maux qui nous parlent avec leur langue.

Et plus pré­ci­sé­ment ici, celle de la chienne, du mar­ti­net et du sanglier.

Ces langues d’une cer­taine manière sont sans échange puisque nous ne les par­lons pas mais l’auteure les anime dans un récit à mul­tiples temps, lieux et facettes. La sépa­ra­tion est donc totale entre l’être et ces ani­maux.

Mais la nar­ra­trice se défait de l’incommunicabilité par divers sub­ter­fuges, d’autant que les liens ne passent pas for­cé­ment par le lan­gage, tant s’en faut.

Néan­moins, rien n’est donné pour acquis. Le dia­logue impos­sible avec les ani­maux ramène tou­te­fois à ceux que nous entre­te­nons dans la confré­rie humaine avec nos sem­blables par­fois les plus proches.

Il fau­drait par­fois inven­ter un lan­gage autre pour for­cer le silence.

jean-paul gavard-perret

Camille Loi­vier, Swifts, Edi­tions isa­belle sau­vage, 2021, 76p. — 16, 00€.