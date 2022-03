Angelo Petrella, Fragile est la nuit

Un flic de Naples !

C’est le pre­mier volume d’une série autour d’un ins­pec­teur de police de Naples par un roman­cier qui renoue avec le roman noir.

Denis Car­bone a été muté à Pau­si­lippe, un com­mis­sa­riat de quar­tier, à cause de chan­tages et abus de pou­voir en tant que poli­cier. Depuis dix ans il se mor­fond à régler des affaires sans inté­rêt. Parce qu’il reste le seul enquê­teur, son chef, qui doit se rendre à Rome pour répondre à une com­mis­sion d’enquête, lui demande d’aller sur les lieux où une femme a été retrou­vée morte au pied d’une tour de sa rési­dence.

En exa­mi­nant la scène, il est intri­gué par la posi­tion du corps et par celle d’un téles­cope. Il sent que le ser­vi­teur Sri Lan­kais lui ment. Mais, David est furieux car il doit par­ta­ger l’enquête avec un com­mis­saire, celui qui est res­pon­sable de sa muta­tion. Cela se passe mal !

Plus tard, il revient et découvre, acces­sible par une trappe, un véri­table bai­so­drome. Et, lorsqu’il regarde dans le téles­cope qui est pointé sur un appar­te­ment dans un immeuble, il voit un homme qui l’observait avant de s’éclipser, se voyant repéré.

David com­prend qu’Ester For­na­rio, cette sédui­sante veuve proche de la qua­ran­taine, a été assas­si­née. Il va tout mettre en œuvre pour retrou­ver le tueur mal­gré les dif­fi­cul­tés en tous genres qui vont se dres­ser sur sa route. Et ce qu’il va découvrir…

Avec Denis Car­bone, Angelo Petrella met en scène un ins­pec­teur qui s’apparente au détec­tive amé­ri­cain ini­tié depuis les années 1920 avec des auteurs comme Ray­mond Chand­ler et son insub­mer­sible Phi­lip Mar­lowe.

Dans les bas-quartiers de Naples où règnent des socié­tés de paris clan­des­tins, Denis Car­bone évo­lue comme un pois­son dans l’eau. Il est très mal dans sa peau, relé­gué dans un com­mis­sa­riat où, pour un poli­cier de son niveau, il ne se passe rien. Si les résul­tats de ses frasques ont séduit quelques temps Laura, la femme de sa vie, celle-ci s’est vite las­sée de l’ébriété quasi per­ma­nente de son com­pa­gnon. Depuis, il pro­mène un spleen qu’il noie régu­liè­re­ment sous des flots de Macal­lan, un whisky.

Aussi cette affaire est pour lui l’occasion de retrou­ver le goût de la quête, l’envie de tra­quer la vérité. Et bien que l’affaire ait des pro­lon­ge­ments consé­quents et débouche sur des blo­cages, le poli­cier pour­suit, coûte que coûte, se pla­çant dans l’illégalité.

Si l’intrigue se déve­loppe dans des autres sphères, il en découle beau­coup d’actions, de nom­breux coups, de coups de feu, des com­bats très phy­siques. Mais on peut se ques­tion­ner quant aux pos­si­bi­li­tés de David de réa­li­ser les esca­lades et empoi­gnades compte tenu de son alcoolisme.

Avec Fra­gile est la nuit, Angelo Petrella offre une intrigue adroite, menée avec un solide tempo, racon­tée de belle manière avec une plume alerte, des dia­logues pétillants. Il en résulte un moment fort agréable de lec­ture avec un héros que l’on a très envie de retrou­ver rapidement.

serge per­raud

Angelo Petrella, Fra­gile est la nuit (Fra­gile è la notte), tra­duit de l’italien par Natha­lie Bauer, Édi­tions 10/18 n° 5712, coll. “Thril­lers”, jan­vier 2022, 192 p. – 7,10 €.