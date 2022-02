Le Ciel de Nantes (Christophe Honoré)

« Très Honoré »

Pour beau­coup, Chris­tophe Honoré est d’abord un homme de cinéma. Or Le Ciel de Nantes, pièce créée en 2021 aux Céles­tins, met en avant une forme de confron­ta­tion entre le lan­gage dra­ma­tique et le lan­gage ciné­ma­to­gra­phique.



Cette pièce pourrait-elle, en somme, à la dif­fé­rence du film, qui porte ce même titre, dire l’histoire intime du réa­li­sa­teur, auteur et met­teur en scène, celle de sa famille du côté mater­nel (les Puig), du côté des fous et sui­ci­dés de Nantes à par­tir de la jeu­nesse de mémé Kiki, en 1943, à l’époque des bom­bar­de­ments sur la ville, du sou­ve­nir au piano, au début de la repré­sen­ta­tion, de la chan­son de Bar­bara et de celui de Jacques Demi tant admiré ?

Le pla­teau repré­sente, imite une salle de cinéma des années cin­quante par son décor mais figure aussi comme un redou­ble­ment de la salle du lieu de repré­sen­ta­tion : les fau­teuils où prennent place les comé­diennes et comé­diens font face à ceux des spec­ta­teurs. Il y est for­cé­ment ques­tion de regard ou davan­tage de se regar­der.

Les per­son­nages de la pièce, les quelques membres de la nom­breuse famille Puig, morts et vivants, nour­rissent et contestent le continu du film que le jeune « Christ » tente de leur sou­mettre sur un écran ins­tallé der­rière eux et que les spec­ta­teurs voient en même temps qu’eux.

Le cinéma en quelque sorte reste en arrière du théâtre, en fond de scène, dans un loin­tain qui écarte les per­son­nages et sur­tout les comé­diens de chair et d’os de la vie du théâtre vivant. Cette confron­ta­tion appa­raît dans la symé­trie du cas­ting. Tous les comé­diens de la pièce font par­tie de l’univers ciné­ma­to­gra­phique de C. Honoré : Har­ri­son Aré­valo, Jean-Charles Cli­chet, Chiara Mas­troianni, Sté­phane Roger et Mar­lène Sal­dana.

De manière étrange, le rôle à dis­tance d’un Chris­tophe Honoré assez jeune est tenu par Yous­souf Abi-Ayad qui, lui, échappe à cette logique tout comme plus étran­ge­ment encore, le propre frère de Chris­tophe Honoré, Julien devient leur mère, Marie Do !

Bref, la matière ciné­ma­to­gra­phique est comme vam­pi­ri­sée par celle du théâtre et de la vraie vie. Il n’est ques­tion, au cinéma, que d’une pro­jec­tion de visages d’autres acteurs et actrices (Vincent Lacoste, Anaïs Demous­tier, Ludi­vine Sagnier, Pierre Dela­don­champs…).

Sont-ils « res­sem­blants » ? Des ombres éclai­rées et rien de plus, des cos­tumes et des per­ruques. Une chan­son d’Alex Beau­pain exhu­mée d’un film et le cinéma réduit à ses acces­soires, de la petite lumière d’une cabine de pro­jec­tion­niste à une caméra légère…

Le Théâtre lui parle, chante, danse par­fois en solo, en duo ou en choeur, les choses de la vie de cette famille de petites gens, sa culture popu­laire, celle du club de foot de la ville, des chan­sons de Sheila, ou de Joe Das­sin… Sa tra­ver­sée de l’Histoire : la Seconde guerre mon­diale ou la guerre d’Algérie.

Les spec­ta­teurs du pre­mier rang sentent aussi l’odeur des ciga­rettes des per­son­nages, l’odeur du bouillon pré­paré pour le repas du soir. Les corps sont tout près ; ils ne sont plus de simples images en gros plans.

La famille Puig est avec les spec­ta­teurs au point d’ailleurs à un moment de fran­chir la fron­tière du pla­teau pour aller à leur ren­contre, dans la salle. La langue dra­ma­tique elle aussi mul­ti­plie ses formes pas­sant du récit (celui du pre­mier acci­dent de voi­ture en 1985 avec au volant Claude Honoré, le père de l’auteur sur la route de l’internat, annon­çant celui qui le tuera peu de temps après) au dia­logue tan­tôt bur­lesque, tan­tôt tra­gique. Le texte est plus élo­quent par définition.

La fin de la pièce envi­sage une der­nière réfu­ta­tion du cinéma, en usant d’un pro­cédé éculé des films dont l’histoire est « réelle », à savoir mon­trer des pho­tos authen­tiques de ceux dont la vie a servi de sce­na­rio. Ainsi la famille Puig telle qu’en elle même.

Beau ver­tige presque auto­des­truc­teur d’un auteur devenu cinéaste.

marie du crest

