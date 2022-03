Mylène Besson, En complicités & Tisseuses-Tisseurs, de Roubaix au Bas-Dauphiné (expositions)

L’essen­tiel des racines de l’art

Ce prin­temps, Mylène Bes­son pro­pose d’une part une rétros­pec­tive autour de ses livres d’artistes (1986 — 2021) et d’autre part ses nou­veaux des­sins en écho à celui (immense) des ouvriers de sa “Mani­fes­ta­tion silencieuse”.

Dans la pre­mière expo­si­tion, elle réunit tra­vers plus de 160 livres d’artiste qui retracent plus de trente ans de tra­vail. S’y retrouvent de nom­breux poètes et non des moindres. Parmi eux : Daniel Leu­wers, Vahé Godel, Fer­nando Arra­bal, Joël Bas­tard, Pierre Bour­geade, Arra­bal, Ber­nard Noël et bien sûr Michel Butor avec qui Mylène Bes­son réa­lisa 35 ouvrages entre 1996 et 2016.

Dans la seconde et sor­tis de diverses époques et remixés par le « crayon » de Mylène Bes­son, les pro­lé­taires nous font face et nous inter­rogent. La confron­ta­tion est étrange : ce flot humain semble à la fois proche et loin­tain. Il nous prend de court et laisse nos ques­tions sans réponse.

Reste un rayon­ne­ment sourd : il efface les pen­sées de néant même si cer­taines images, bases de l’œuvre, appar­tiennent à un monde qui n’est plus. C’est néan­moins une manière d’introduire non à l’origine mais à l’enfance d’un monde désor­mais en parie révolu. Il y avait là un désir d’exister là où pour­tant il était contra­rié.

Mais demeure une superbe dignité. Mylène Bes­son nous en approche encore plus par les dif­fé­rents por­traits d’un tel ensemble.

Dans ces deux expo­si­tions demeure l’essentiel des racines de l’art. Pour Mylène Bes­son, “avant d’être de la matière assem­blée sur un sup­port, une pein­ture, un des­sin, c’est de la vie.” Et la créa­trice le porte en elle : “c’est le flux qui me pénètre, l’indéfinissable des affects. C’est du noir, du désir. ” ajoute-t-elle.

Le souffle est là. Le corps est aussi, tou­jours prêt à éclore pour le ver­tige lorsque lui est accordé cette possibilité.

D’une expo­si­tion à l’autre coha­bitent désert, bles­sure, fatigue mais aussi hori­zon, lèvres, estuaire, fièvre et le blanc gel qui se trans­forme en rosée.

Bref, ce qui conduit à la nuit ou à l’inverse ce qui fait lever le jour.

jean-paul gavard-perret

Mylène Bes­son,

- En com­pli­ci­tés, Manoir des livres de Lucinges (74) Archi­pel Butor, du 12 mars au 18 juin 2022,

– Tisseuses-Tisseurs, de Rou­baix au Bas-Dauphiné, Musée du tis­se­rand à La Bâtie-Montgascon (38), du 30 mars au 31 juillet 2022,