Alain Duault, Car la douceur de vivre est périssable

L’amour obs­ti­né­ment

Il existe dans toute l’oeuvre d’Alain Duault une poé­tique de la pré­ci­sion au ser­vice de la vision et de la sen­sa­tion.

Nul mieux que lui pour évo­quer le corps — nu ou non — de la femme avec son dos comme “une vague au goût d’épice” entre le pont de la nuque et l’amande de tendresse.

Existe aussi “un peu de mas­cara au coeur” en l’honneur d’une mère que le temps use et abîme.

Demeure en consé­quence “L’amour obs­ti­né­ment” — par­tie cen­trale du livre et qui en devient l’axe de d’existence.

Jamais la poé­sie d’Alain Duault n’a été aussi consis­tante pour atteindre les secrets de l’existence comme l’effondrement d’un monde là où une fin de monde annonce — qui sait ? — le com­men­ce­ment du sui­vant. Le poète à une manière bien à lui de pra­ti­quer le lyrisme. C’est celui du cré­pus­cule du soir qui prend l’âme en un vieux blues qui trouve chez le poète des accents neufs, impé­ris­sables.

Ici existe de la musique avant toute chose. Mais uni­que­ment celle d’une âme qui sait que, sans le corps, elle n’est elle même que sac.

Il suf­fit de l’apparition d’une femme pour qu’il n’y ait plus à attendre Godot ou Dieu. Ce qui est après tout du pareil au même.

C’est par elle que la dou­ceur est un peu moins périssable.

Au silence du ciel répond le bruit de claves des caresses qui, avec le temps, deviennent la néces­saire onde d’un mou­ve­ment vital.

jean-paul gavard-perret

Alain Duault, Car la dou­ceur de vivre est péris­sable, Gal­li­mard, Col­lec­tion Blanche, Paris, 2022, 108 p. — 13,50 €.