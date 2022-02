Un espoir peut briller

Les bals des mots dit ouvrent cette danse des absents que — mine de rien — nous sous-estimons peu inté­res­sants ou bons pour la roture. Pierre Lepère les rap­pelle à nous dans sa prose aigue, dense, non banale.

L’émotion naît de l’alternance entre diverses consi­dé­ra­tions plus ou moins dou­teuses, mais le lec­teur se laisse enva­hir par des éma­na­tions de cer­tains tueurs et tueuses lumi­neux ou livides.

En de telles his­toires nous ne savons rien d’hier ou d’aujourd’hui. Tout file comme à l’eau des vasières au pro­fit d’élucubrations far­cesques ou non au moment où les per­son­nages subissent des aléas inat­ten­dus.

Bien des vies sup­po­sées s’y écorchent pour le plai­sir de la lec­ture et pour redon­ner une ori­gine quasi légen­daire à cet écor­che­ment là où l’imaginaire rejoint peu ou prou un cer­tain réel.

Mais sous les orages, c’est “sauve qui pleut !” et le lec­teur s’éclate en de telles nou­velles. Même si ce n’est pas leur but pre­mier, elles per­mettent de for­cer à ne pas pen­ser court, à n’aimer rien de médiocre, ouvrir à des gran­deurs de tor­sions mul­tiples.

Pas de mora­line puri­taine en de tels cré­pus­cules et en dépit de pos­sibles de catas­trophes qui rangent de l’actuelle pan­dé­mie au rang d’anecdotes. Le monde peut sem­bler en déroute en de telles digres­sions. Elles sont aussi méchantes que délicieuses.

Le lec­teur peut y culti­ver une per­plexité ahu­rie et des doutes rigo­lards mais aussi un cer­tain déta­che­ment qui per­met de res­pi­rer avec le sou­hait qu’un espoir peut briller — mais pas for­cé­ment pour les per­son­nages ou leurs ombres que Pierre Lepère agite.

jean-paul gavard-perret

Pierre Lepère, Le bal des absents, Edi­tions Douro, coll. Bleu Tur­quin, 2022, 96 p. — 16,00 €.