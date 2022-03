Stefano Sabene, Feuilles

Tout est vanité

Le romain Ste­fano Sabene est un pho­to­graphe et musi­cien, direc­teur artis­tique du fes­ti­val “Roma Opera Omnia” qui réunit art plas­tique et musique dans les plus impor­tantes gale­ries de la ville éter­nelle.

C’est une manière d’introduire un intrus dans de tels lieux et de faire tan­guer leurs sur­faces visibles.

Il crée aussi — et sur­tout — des images numé­riques et ana­lo­giques avec divers sys­tèmes de len­tilles et ici afin de mon­trer des feuilles méta­phores révé­la­trices de la fuga­cité moins de la nature que des êtres humains.

Manière de rap­pe­ler que tout est vanité même dans un monde maté­ria­liste et gas­pilleur qui semble l’ignorer.

La série se décline à l’aide d’un scan­ner sur lequel l’artiste place des feuilles d’automne donc en fin de cycle. Elles sont choi­sies volon­tai­re­ment sans atten­tion par­ti­cu­lière. Le numé­ri­sa­tion révèle un micro­cosme har­mo­nieux dans chaque feuille.

Dans son inner­va­tion, l’image d’un arbre semble se repro­duire là où néan­moins bien des alté­ri­tés signes de vieillesse apparaissent.

Cela génère des tex­tures ima­gi­na­tives com­plexes et gra­phiques. Elles témoignent de la vie qui sub­siste loin d’une approche sim­ple­ment docu­men­taire ou bota­nique.

Toute une poé­tique de la dis­pa­ri­tion s’insère insi­dieu­se­ment en un ensemble de nuances.

jean-paul gavard-perret

Ste­fano Sabene, Feuilles, 2022, https://www.stefanosabene.gallery