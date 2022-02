Gabriele Gentile, Deniers

Deniers du culte majeur

Né à Parme, Gabriele Gen­tile a plongé dans la pho­to­gra­phie numé­rique fas­ciné par la magie d’un tel médium capable de don­ner une éter­nité aux ins­tants. Le temps reste au centre de sa recherche pho­to­gra­phique.

Sou­vent, à tra­vers lui, l’artiste ita­lien res­sus­cite des bâti­ments anciens comme il active ceux du futur, dans des visions mini­males. Formes, lignes, espace mais avant tout la cou­leur animent un tel univers.

Dans cette série, la femme devient le centre des décors. Sans visage en de telles prises, son corps devient l’harmonie sublime qui tra­verse les lieux. Les col­lants, chaus­sures à talon, voiles tra­hissent ce que l’artiste nomme “son idée d’une femme, une femme qui est aussi frag­men­tée, divi­sée, mais non moins recon­nais­sable”.

Arché­type et camé­léon, elle sou­ligne et habille l’espace qui l’entoure.

C’est comme si elle s’en empa­rait, l’apprivoisait pour en faire son royaume dans la force des cou­leurs et non sans humour.

L’ensemble, entre éro­tisme et harmonie.

jean-paul gavard-perret

Gabriele Gen­tile, Deniers, 2022, www.vetroviola.it