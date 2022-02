Zéno Bianu, Pierrot solaire

Le funam­bule des galaxies

Au-delà des petits débats de l’intime, Zéno Bianu tend vers l’universel à tra­vers les mots d’un Pier­rot qui affirme son lien avec Dau­mal et Andrée Che­did. Mais d’autres — poètes plus “élec­triques” de Buin à Kerouac — ne sont pas loin.

Et les poètes extrême-orientaux non plus.

L’exis­tence est vécue dans le ver­tige, en élan de fer­veur. Bianu reven­dique l’absolu du désir comme la recherche du feu pri­mor­dial. Tout vibre dans le bleu cher à l’auteur.

Celui d’un cos­mos où le coeur se met à battre parmi les météores en un can­tique qui n’a plus besoin de dieu.

Tout reste lim­pide et clair là où l’univers se trans­forme. Un seul soleil ne suf­fit plus. Le poète ne cesse de s’affirmer comme poète essen­tiel.

Et ce, selon une sorte de confu­cia­nisme impli­cite qu’il faut apprendre à réinventer.

Et à l’âge de l’individualisme mais aussi des grands cham­bar­de­ments que nous subis­sons, il s’agit de se déga­ger de bien des idées acquises. L’oeuvre de Bianu per­met ce saut. Dans l’espace.

C’est d’un espoir peut être un peu fou. Mais l’auteur réap­prend ce qu’il nomme l’ “Alpha­bet des éblouis­se­ments” pour éta­blir des thèses dignes de ce nom, des modèles plus raf­fi­nés que ceux sur les­quels le monde est régi par un égoïsme étroit.

L’objec­tif est de reve­nir un désir pre­mier que nous avons gal­vaudé. La poé­sie s’enfonce sou­dain dans le bleu d’un hori­zon qui tou­jours nous dépasse mais c’est la seule façon de se tenir au monde en osant encore rêver.

jean-paul gavard-perret

Zéno Bianu, Pier­rot solaire, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, Paris, 2022, 152 p.