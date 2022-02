Luciana Peker, La révolution des filles

Jeunes filles en fleurs

L’auteure argen­tine Luciana Peker est une pion­nière du jour­na­lisme fémi­niste et une mili­tante de la cause des femmes et des LGBTQUI+. Elle écrit autant dans son pays qu’aux Etats Unis.

Membre du col­lec­tif “Ni Una Menos”,elle lutte dans son pays contre les fémi­ni­cides et pour le droit à l’IGV.

Son essai est d’abord et avant tout réjouis­sant car la mis­sion qu’il s’assigne est rem­pli d’optimisme et de joie.

L’auteure sou­ligne dans ses articles et témoi­gnages com­bien il est néces­saire aux femmes de dis­po­ser de leur corps dans une extra­or­di­naire trans­for­ma­tion sociétale.

Les jeunes filles repré­sentent dans cet ensemble le fer de lance des reven­di­ca­tions. Mais leurs mères et grands-mères ne sont pas oubliées au sein de cette reven­di­ca­tion face aux poli­tiques réactionnaires.

Luciana Peker impose pour les femmes “le désir avant tout le reste”. Et l’enthousiasme de son essai est com­mu­ni­ca­tif. Et ce, au nom de leur iden­tité pro­fonde.

D’autant que les plus jeunes ne se laissent plus impo­ser les lois patriarcales.

Le livre est donc autant un mani­feste qu’un chant. Les jeunes femmes s’y expriment pour être qui elles sont sans s’excuser ou deman­der de per­mis­sion. Là est la juste et bonne révo­lu­tion face aux crou­pis­se­ments des ordres des mâles via et entre autres les médias à leur botte.

jean-paul gavard-perret

Luciana Peker, La révo­lu­tion des filles, tra­duit de l’espagnol par Anne-Charlotte Chas set &Ariana Saenz Espi­noza , Edi­tions des femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, 2022, 350 p. — 22,00 €.