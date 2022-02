Carles Diaz, Polyphonie Landaise précédé de Paratge

Entre le silence et le cri

Conçus comme une forme de dyp­tique, ces deux textes “aspirent à conte­nir l’existence d’un lieu dans un livre” pré­cise l’auteur. Le tout dans une sys­tème de dis­so­lu­tion et de recom­po­si­tion des Landes de Gas­cogne.

Dès lors, le pay­sage est peu recon­nais­sable là où et entre autres “la flamme blanche du givre / déjà a glissé sa lame” qui double celle du temps;

Mis en joue, le lieu se mêle aux impres­sions qu’il génère et ce, pour faire renaître les qua­li­tés de l’âme occi­tane.

Entre le silence et le cri, toute une mar­que­te­rie en répons à une longue his­toire cultu­relle accorde une cer­taine folie à la pla­ti­tude pre­mière d’un tel lieu qui sou­dain se sou­lève en divers mouvements.

Le poète devient l’arpenteur vaga­bond d’un monde et sa parole se tisse sur l’apparent mutisme des lieux. Ils s’offrent à une lumière inté­rieure autant qu’extérieure dans les ins­tants qui s’avancent vers l’inconnu dès le pre­mier bai­ser de l’aube.

Tout se mélange dans cet hymen entre le lieu et le poète là où la tapis­se­rie des temps ajoute aux ins­tants pré­sents. Ce qui per­met de ren­ver­ser appa­rences et abîmes là où “la ligne inter­rom­pue des dunes” fait bas­cu­ler l’ombre pour que se per­çoive l’éclat des heures.

jean-paul gavard-Perret

Carles Diaz, Poly­pho­nie Lan­daise pré­cédé de Paratge, Gal­li­mard, coll. Blanche, 2022, 96 p. — 12,00 €.