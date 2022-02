Une mort dans la famille (Alexander Zeldin)

La déli­cate mons­tra­tion de la dégénérescence

Les spec­ta­teurs arrivent sur la scène ; ou plu­tôt, cer­tains d’entre eux sont ins­tal­lés au bord du pla­teau. On est ensemble, de plain-pied, au plus proche de l’action. Alexan­der Zel­din confronte le public au déve­lop­pe­ment de conflits fami­liaux, au sein d’un foyer où la mère, veuve, accueille sa mère et doit faire face aux décon­ve­nues sus­ci­tées par l’opposition des com­por­te­ments de la vieille et des ses deux petits enfants, jeunes ado­les­cents d’environ qua­torze ans.

Les fric­tions constantes aux­quelles on assiste dans le pre­mier moment du spec­tacle conduisent à « pla­cer » le per­son­nage prin­ci­pal, la grand-mère, incar­née par Marie-Christine Bar­rault, en ins­ti­tu­tion ; bien sûr c’est contre sa volonté, bien sûr les pen­sion­naires de l’EPAHD sont sym­pa­thiques ; bien sûr le per­son­nel est dévoué et com­pé­tent ; cela n’empêche pas, cela révèle même, sinon pro­voque la détresse irré­pres­sible, presque san­glante, de la dégé­né­res­cence qui appa­raît à cru d’être reflé­tée, comme démultipliée.

En sui­vant une mère prise dans la confu­sion de ses obli­ga­tions fami­liales, ne pou­vant faire face à la charge men­tale de ses mul­tiples devoirs, puis les tranches de vie d’un EPAHD, dans leur sim­pli­cité, dans leur pré­ca­rité, le met­teur en scène attire l’attention sur ce qui ne se montre pas : la fin de vie, la souf­france de l’impotence qui ne cesse de croître en cha­cun de nous inexo­ra­ble­ment, même si c’est long­temps insen­si­ble­ment.

Il va même jusqu’à signi­fier la mort, sous la forme radi­cale d’une absence tou­jours inat­ten­due. Il met bien en valeur la pré­ca­rité de nos exis­tences, l’urgence à vivre ensemble ce qui nous reste encore, pen­dant un temps au moins dont on reste inca­pable de défi­nir la valeur.

Ce fai­sant, il invente un théâtre de genre auquel on ne sau­rait repro­cher d’être trop proche du docu­men­taire, puisqu’il entend jus­te­ment battre en brèche la fron­tière entre la vie et la repré­sen­ta­tion que nous en don­nons sur scène.

chris­tophe giolito

Une mort dans la famille

texte et mise en scène Alexan­der Zel­din

