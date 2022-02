Michael Bastow, Confinement Drawings (Variations on the Odalisque and Pinocchio’s Nose) (exposition)

Prison­nier de ses propres fantasmes

Michael Bas­tow pré­sente une série de nus des­si­nés pen­dant les deux der­nières années de pan­dé­mie. Il a créé ces pas­tels sans recou­rir à des modèles.

Il a uti­lisé comme base une cen­taine de por­traits de nu qu’il avait réa­li­sés à Paris dans les années 80 et 90.

Par ces modèles (amies du peintre), se dégage une impres­sion de com­pli­cité et de pro­vo­ca­tion. Leurs poses sug­ges­tives situent le regar­deur en voyeur dans l’ambiguïté des rela­tions de l’artiste et du modèle.

Il y réin­ter­prète le mythe de Pyg­ma­lion là où, par de telles visions a priori fac­tices, le regar­deur devient lui-même pri­son­nier de ses propres fantasmes.

Ces nus font réfé­rences à l’histoire de l’art. Entre autres les oda­lisques de Matisse, mais aussi des rap­ports à Manet, Cour­bet et Rodin comme à l’érotisme et la fausse pudeur des artistes de la Renais­sance dont Titien.

Quant à la série “Kin­der­gar­ten” avec le nez de Pinoc­chio , elle fait allu­sion au tra­vail des expres­sion­nistes alle­mands Beck­mann, Heckel et Grosz voire pos­si­ble­ment à Jim Dine.

L’artiste a inventé cer­tains de ses per­son­nages en com­bi­nant des élé­ments de plu­sieurs des­sins. L’ensemble génère un dyna­misme nou­veau par trans­for­ma­tions et recom­po­si­tions. Et répond à ce que Roland Topor disait à son pro­pos : “le peintre s’acharne à peindre des femmes pour leur don­ner ce qu’elles n’ont pas : son désir”.

Ses per­son­nages fémi­nins sont autant chas­seuses que chas­sées. Elles sont aussi les actrices de scènes hors champ que nous voyons avec leurs yeux tout en étant sai­sis par eux.

jean-paul gavard-perret

Michael Bas­tow, Confi­ne­ment Dra­wings (Varia­tions on the Oda­lisque and Pinocchio’s Nose), J-M Oger, Paris, du 1 au 9 avril 2022.