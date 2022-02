Maison de l’hêtre — narcisse non ascète

Que l’hêtre du corps soit sexué semble secon­daire. Même si toute expé­rience prouve le contraire. Il est vrai que refaire l’un à deux dans la fusion ori­gi­nelle conduit moins à la visée de la faille — par où tout passe et chaque accord se fait dans la béance — qu’à une vue de l’esprit. Il faut dire que jouir d’un corps quand il n’y a plus d’habits c’est quelque chose.

Néan­moins la ques­tion de l’autre y reste par­fois pen­dante même lorsque se poussent des hur­le­ments. Ne soyons pas prudes de qui nous sommes : l’amour dans son essence est nar­cis­sique. Eta­blir la rela­tion à deux n’est pas une ciné-cure. Il y faut de l’attention tant cha­cun est énigmatique.

Je vais un peu plus loin : la jouis­sance est l’obstacle par quoi l’être n’arrive pas à être un. Com­ment répondre à l’injonction “sois à l’heure et jouis !” ? Une cas­tra­tion y plane. Pour le mâle mais aussi pour la femme. A l’un ou l’autre d’éviter le pas du pas à défaut de se rejoindre dans le même temps “more”. Et qu’importe si le lieu peut être impasse.

Sa topo­lo­gie pointe mieux qu’un simple dis­cours. Une com­pa­cité lui répond dans l” ‘inter­sexion” capi­tale. En cette his­toire pas­sant du fini à l’infini per­sonne n’est de bois mais cha­cun dans de beaux draps en dépit d’une mâle assu­rance et d’un fémi­nin accomplissement.

Tout accord implique une dis­cor­dance par un effet d’écrasement. Cela n’empêchera d’aller plus loin et à tire-larigot. Vous m’en direz des nou­velles : le réel est sérieux lorsqu’il est sériel et ne s’épuise pas d’un “coup” même si ce der­nier sti­mule néan­moins, et entre autres le bulbe rachi­dien. Ajou­tons : tout accord reste approxi­ma­tif. Mais ça n’est pas impor­tant.

Le comble du comble, c’est qu’on arrive quand même à s’en ser­vir — à savoir en faire bon usage. La ron­deur s’extrait du rond. Et ce, dans un sou­rire d’ange. C’est même là la seule jus­ti­fi­ca­tion. Qu’importe de savoir où tout ça nous mène. Je ne vou­drais pas tou­cher à cette fraîcheur.

jean-paul gavard-perret

Photo d’Elizabeth Prouvost