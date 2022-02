Ahmed Tiab, Entendez-vous dans les campagnes

Des sujets de société dérangeants

Après Pour don­ner la mort, tapez 1, Ahmed Tiab pro­pose le second volet de sa série marseillaise.

Dans les envi­rons de Verniers-en-Morvan, on a retrouvé le corps sans vie d’Émilien Favreau, un ado­les­cent, une bles­sure à la tête. Le lieu­te­nant de police Lotfi Benat­tar est dépê­ché sur les lieux, depuis Mar­seille, par la Direc­tion cen­trale de la police judi­caire. Dans le même temps, trois pen­sion­naires d’un centre de déra­di­ca­li­sa­tion, situé dans une bour­gade voi­sine, ont dis­paru.

Lotfi est un homme cassé dans tous les sens du terme. Il a sur­vécu, non sans graves dom­mages, à une défé­nes­tra­tion du haut d’un immeuble des quar­tiers Nord de Marseille.

L’affaire sus­cite l’intérêt des médias. Marie-Aliénor Cas­tel de Fon­taube, sur­nom­mée Ali, sta­giaire à WTNTV est envoyée pour pré­pa­rer l’intervention de la vedette de la chaîne quand le drame vau­dra son dépla­ce­ment.

Lotfi est appro­ché par Camille, la demi-sœur d’Emilien, âgée de dix-sept ans. Elle semble vou­loir lui révé­ler quelques faits, mais reste dans le flou.

Entre tra­fic de drogue, his­toires épi­neuses d’héritage, racisme, haines recuites, res­sen­ti­ments amou­reux, Lotfi va avoir fort à faire. Avec Ali, ils vont être confron­tés à des évé­ne­ments et des décou­vertes inquié­tantes et sinistres. Et puis le cou­sin d’Émilien, un attardé men­tal, est retrouvé pendu…

Le roman­cier ins­talle sa nou­velle his­toire dans le cœur du Mor­van, une région qu’il dépeint de façon peu riante. Un brouillard omni­pré­sent pèse lourd sur l’humeur de l’enquêteur prin­ci­pal. Ahmed Tiab éla­bore une intrigue rouée autour de cinq thé­ma­tiques : des meurtres, de la drogue, du racisme, des his­toires fami­liales et des théo­ries d’extrême-droite.

Pour ani­mer ce récit, il conçoit une gale­rie étof­fée de pro­ta­go­nistes avec deux enquê­teurs, des ado­les­cents en errance, autour des­quels il fait gra­vi­ter des familles avec leurs pro­blèmes, des membres de forces de l’ordre qui mettent en musique leur opi­nion et toute une popu­la­tion de seconds rôles brillants.

Avec Lotfi et Ali, il met en avant deux pro­ta­go­nistes aux pro­fils phy­siques et psy­chiques par­ti­cu­liè­re­ment appro­fon­dis. Le poli­cier a sur­vécu à de graves bles­sures, à de mul­tiples mal­trai­tances de par son ori­gine, son pen­chant sen­ti­men­tal et sexuel. Mais il a déve­loppé, à l’issue de son second coma, une capa­cité à per­ce­voir la moindre par­ti­cule odo­rante, ce qui lui per­met de dis­po­ser d’éléments imper­cep­tibles par le com­mun des mor­tels.

Si Ali est issue d’un milieu très favo­risé, carac­té­ri­sée par son ori­gine, elle veut s’affranchir de sa lignée et s’investir dans la jour­na­lisme d’investigation au niveau inter­na­tio­nal. Or, pour ses pre­mières armes elle doit pas­ser par un “appren­tis­sage”. Cepen­dant, volon­taire, elle obtient des élé­ments inté­res­sants qu’elle négo­cie avec Lotfi.

Ahmed Tiab ne fait pas dans la langue de bois quand il décrit des membres d’une petite ville de pro­vince, les méthodes et le fonc­tion­ne­ment des chaînes d’informations en continu, les consé­quences d’un fana­tisme reli­gieux, l’endoctrinement pour répondre au dji­ha­disme ou à des idées plus doc­tri­naires, les impasses de la déra­di­ca­li­sa­tion…

Avec Entendez-vous dans les cam­pagnes, Ahmed Tiab signe un roman pas­sion­nant, met­tant en scène des sujets dif­fi­ciles dans un polar au rythme sou­tenu, à l’intrigue habile jusqu’à une conclu­sion forte.

serge per­raud

Ahmed Tiab, Entendez-vous dans les cam­pagnes, l’aube, coll. “Noire”, février 2022, 248 p. – 18,90 €.