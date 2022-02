Franco Fortini, Feuille de route

Entre la chair et le cri

Franco For­tini (1917–1994) est l’un des grands poètes ita­liens du XX e siècle. Il demeure méconnu reste en France.

Son œuvre est mul­ti­forme et mène de front pra­tique de la poé­sie, l’écriture cri­tique et les textes d’intervention.

Feuille de route est la pre­mière tra­duc­tion inté­grale en fran­çais d’un livre de poèmes de Franco For­tini. C’est par ailleurs son pre­mier livre. Publié en 1946, il est aus­si­tôt reconnu par la cri­tique.

L’auteur nous confronte à la réa­lité la plus âpre. S’y découvre la res­ti­tu­tion frag­men­taire d’une errance et d’une typologie.

Le livre per­met de suivre le par­cours d’un sol­dat et d’un par­ti­san dans une tra­ver­sée de la Seconde Guerre mon­diale.

Entre la chair et le cri, l’intime et le géné­ral une langue sonore relie l’imaginaire à la réalité.

Ce que chaque frag­ment dis­perse, un tel livre le ras­semble dans un cor­pus solide, mas­sif, presque anguleux.

jean-paul gavard-perret

Franco For­tini, Feuille de route, tra­duit de l’italien par Giu­lia Camin & Benoît Casas, Post­face de Mar­tin Rueff, Nous, Paris, 2022.