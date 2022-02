Stephen Shore, Modern Instances : The Craft of Photography

Penser le monde qui nous entoure

Modern Ins­tances est comme une conver­sa­tion entre amis.

Il révèle un esprit pro­fon­dé­ment curieux d’un pho­to­graphe qui a su faire, par son regard, de son art l’une des acti­vi­tés les plus exci­tantes et les plus humaines.

Ce livre est un nou­veau mémoire expé­ri­men­tal de l’un des artistes les plus inno­vants et les plus influents.

C’est aussi un album impres­sion­niste docu­men­tant les pierres de touche riches et sur­pre­nantes qui ont façonné plus d’un demi-siècle de tra­vail révolutionnaire

Ce cor­pus assemble des essais, des idées, des œuvres d’art et des ren­contres.

Le tout avec des réfé­rences allant de la concep­tion de jar­dins au base­ball et aux romans du XIXe siècle en pas­sant par les filtres Instagram.

Il s’agit d’un manuel essen­tiel pour toute per­sonne inté­res­sée à maî­tri­ser son métier et à en apprendre davan­tage sur les fils dis­tincts qui se réunissent pour infor­mer une voix créa­tive et des­si­ner de nou­velles voies.

C’est aussi une nou­velle façon de pen­ser le monde qui nous entoure.

Ici, le plus petit moment peut deve­nir une source d’inspiration immense à condi­tion d’y prê­ter attention.

jean-paul gavard-perret

Ste­phen Shore, Modern Ins­tances : The Craft of Pho­to­gra­phy, Mack, Londres, 2022.