Roland Chopard, Progressions

En avant toute !

Chopard le sait : la pen­sée ne fait pas l’écriture. C’est l’inverse qui se passe, sinon à pro­duire non de l’innommable mais un brouet fadasse.

Proche d’une appré­hen­sion ouli­pienne de la pen­sée, le poète pour­suit ses varia­tions exis­ten­tielles, objets de la contrainte qui n’a plus rien d’un joug.

Elle a fonc­tion de faire jaillir ce qui ne s’attendait pas à une telle pres­sion.

Tout un jeu de pul­sion et de neu­tra­li­sa­tion crée diverses ten­sions dans un souffle qui trouve ça et là pauses et aires de repos avant de repar­tir de plus belle.

Là où le “je” se déroute entre assem­blages et mésal­liances. Chaque fois, il s’agit de “mal” dire pour par­ler mieux l’intériorité comme l’altérité.

Dans chaque sec­tion du texte demeure un “en avant toute” de mari­nier pas for­cé­ment d’eau douce, au nom de bien des écueils et bles­sures qui forment le tré­fonds du livre.

jean-paul gavard-perret

Roland Cho­pard, Pro­gres­sions, Bruno Guat­tari Édi­teur, 2021, 69 p. — 12,00 €.