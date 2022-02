Natacha Lesueur, Plus jamais de cheveux collants (même par temps humide) (exposition)

Les maux de notre époque

Plus jamais de che­veux col­lants (même par temps humide) fait écho à la rétros­pec­tive de l’artiste à la Villa Medi­cis de Rome : “Comme un chien qui danse”.

Nata­cha Lesueur y pro­pose des images inédites et sin­gu­lières. L’étrange et le mys­tère sont de mise.

Car si les visages et les corps qu’elle repré­sente sont presque tou­jours ceux de modèles fémi­nins, ils sont sub­ver­tis par divers pro­cé­dés et en y intro­dui­sant des chi­mères qui emmène vers un voyage de l’imaginaire.

A la jonc­tion de la pein­ture, de la sculp­ture et de la per­for­mance l’oeuvre garde une per­ti­nence et une imper­ti­nence rare.

L’ensemble est com­plété par cinq vidéos d’artistes qu’elle a invi­tés (Louise Fau­roux, Jean-Baptiste Geor­jon, Alis­son Schmitt et Mar­got Sparkes).

Ces oeuvres témoignent des maux de notre époque coin­cée entre immor­ta­lité numé­rique, trans­hu­ma­nisme et dik­tat des apparences.

Nata­cha Lesueur elle-même remet en jeu la dimen­sion média­tique de l’actrice ou modèle, la recom­pose entiè­re­ment en poses, maquillages, cos­tumes volon­tai­re­ment excé­den­taires.

Elle creuse la sur­face de ces femmes à mul­tiples facettes contra­dic­toires. Elle montre com­ment se crée la pro­duc­tion de la “cho­séité” médiatique.

Cela lui per­met de pro­gres­ser dans la décli­nai­son fas­ci­nante d’un uni­vers éro­tique très par­ti­cu­lier aux atmo­sphères plus ou moins oniriques.

jean-paul gavard-perret

Nata­cha Lesueur, Plus jamais de che­veux col­lants (même par temps humide), gale­rie Eva Vau­tier, Nice, du 29 jan­vier au 26 mars 2022.