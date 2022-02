Jeu de répétitions

Ne vous fiez pas au titre : ces “Trois chaos” ne génèrent pas la sinis­trose. Et pro­duisent un ordre.

Ils se suivent et se res­semblent dans tout un habile jeu de répé­ti­tions. Le chaos est autant celui des corps et des pay­sages (filles et gar­çon en été) que celui des montagnes.

Joël Baqué dans de telles dérives s’attache avec mélan­co­lie au fond des choses.

Pas n’importe les­quelles : uni­que­ment celles qui sont dorées (mais pas for­cé­ment à l’or fin) car il ne faut pas consi­dé­rer le poète comme un orpailleur.

Chaque poème s’arrime à des détails : ongles rouges des filles, éten­dards des armées romaines, etc.

Tout est faus­se­ment simple et sub­ti­le­ment drôle — ce qui n’enlève pas pour­tant un cer­tain sérieux.

Un jeu d’échos résonne dans ces textes moins en répé­tions qu’en varia­tions.

Connu pour ses romans un peu dans le même esprit, l’auteur crée ici des textes qui deviennent de pré­cieux coli­fi­chets, fichés “postes d’observation” d’un monde sou­dain réinterprété.

jean-paul gavard-perret

Joël Baqué, Trois chaos, P.O.L, 2022, 80 p. — 14,00 €.