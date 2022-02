Antonino Clemenza et le monde en marche

Volupté inquiète

Sici­lien trans­planté à Rome, Anto­nino Cle­menza a tou­jours épousé par soli­da­rité les com­bats pour la dif­fé­rence en docu­men­tant les situa­tions de mar­gi­na­li­sa­tion, en par­ve­nant à cap­tu­rer la beauté dans la vie quo­ti­dienne appa­rem­ment ennuyeuse des rues.

Il sait aussi sai­sir celles des musées, des églises du street-art.

Ses pho­to­gra­phies parlent à tra­vers les cou­leurs des cités et la défense du monde les­bien et gay dans une Ita­lie encore timide sur le sujet.

Il a su et sait faire avan­cer ce combat.

En une dis­crète et douce théâ­tra­lité éclot une volupté inquiète mais qui ose se dire sans la moindre pro­vo­ca­tion. Les pho­to­gra­phies se veulent simples et justes dans l’hymen du songe et du réel encore mar­gi­na­lisé.

Elles témoignent aussi d’une reven­di­ca­tion et d’une dimen­sion phi­lo­so­phique propres à celui qui reste l’arpenteur de Naples et de Rome.

jean-paul gavard-perret