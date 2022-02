Silvaine Arabo, Capter l’indicible

Ressour­ce­ment à l’essentiel

Le temps n’a pas de prise sur Sil­vaine Arabo.

Elle pour­suit sa route même si elle n’est pas tou­jours fleu­rie et sait au besoin “Conti­nuer à faire comme si”.

Pour elle, l’amour est tou­jours pré­sent et sous diverses mani­fes­ta­tions jusqu’à inven­ter “les sexua­li­tés muettes du cœur ” et réima­ger un pos­sible sous les pau­pières “fati­guées de l’absence”.

Sil­vaine Arabo reste autant mère cou­rage qu’amante. Poreuse à tout ce qui l’entoure avec un sen­ti­ment de la perte que for­cé­ment le pas­sage du temps induit.

Existe dans cette poé­tique une morale de l’existence. Elle n’a rien d’égotique et per­met de com­prendre le chaos du temps.

Tout est puis­sant dans ce res­sour­ce­ment à l’essentiel : les “miettes d’argile et d’eau” comme “l’âpreté crue du bleu”.

jean-paul gavard-perret

Sil­vaine Arabo, Cap­ter l’indicible, éd. Rafael de Sur­tis, Coll. Pour une Terre inter­dite, 2021, 80 p. — 15,00 €.