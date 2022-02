Maryam Ashrafi, Femmes Kurdes (exposition)

Résis­tantes

Maryam Ash­rafi offre un témoi­gnage sur la façon dont un peuple tente de bâtir un futur en sou­li­gnant le rôle des femmes dans l’équilibre social d’aujourd’hui et dans l’espoir de len­de­main plus ouvert.

Pho­to­graphe d’exception, elle capte les com­bat­tantes kurdes en Syrie et au Kur­dis­tan d’Irak. Celles-ci s’élèvent au-delà des ruines, dansent en dépit des projectiles.

Et ce, là où l’émancipation des femmes jouxte le mili­tan­tisme du mou­ve­ment d’indépendance kurde.

Les femmes deviennent les por­teuses d’un pro­jet révo­lu­tion­naire poli­tique et social.

La pho­to­graphe montre une nou­velle fois des réa­li­tés qui empri­sonnent. Elle pos­sède un pou­voir magique : passe sans encombre les murailles, là où le réel se brise en miettes.

Et la liberté se fait jour.

jean-paul gavard-perret

Maryam Ash­rafi, Femmes Kurdes, Ana­lix Fore­ver, Genève, 12–14 février 2022.