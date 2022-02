Bartabas, Les Cantiques du corbeau

Aux ori­gines de l’humanité

Écuyer d’exception, cho­ré­graphe, met­teur en scène, scé­no­graphe et réa­li­sa­teur, Bar­ta­bas a inventé une forme inédite de spec­tacle vivant : le théâtre équestre, conju­guant art équestre, danse, musique et comé­die.

Son livre devient le chant d’accords entre l’animal et l’homme, la sau­va­ge­rie et la civilisation.

S’offre au lec­teur un voyage fan­tas­ma­tique et poé­tique aux ori­gines de l’humanité. Et ce, au nom d’un prin­cipe qui relie chez Bar­ta­bas l’art et la vie : “Il m’aura fallu une vie à côtoyer les che­vaux pour com­prendre que cet autre est un peu de moi-même.” écrit l’auteur.

Et c’est parce que les bêtes ont perdu leurs mots pour racon­ter leurs his­toires (ou parce que nous ne savons pas le tra­duire) que “l’animal” créa­teur qui pos­sède le lan­gage et qui ignore le pre­mier récit, celui de la Génèse, pro­pose une telle ode.

A la ques­tion : “L’esprit humain a-t-il voulu à jamais oublier la honte de n’avoir été qu’une proie sans défense ?”, Bar­ta­bas répond : “La nuit, l’animal me regarde et je lis dans ses yeux de nobles his­toires, des chants qui m’invitent au voyage.“

L’auteur en pré­sente ici vingt-deux chants. Ils deviennent un récit fan­tas­ma­tique des ori­gines de l’humanité. Hommes et bêtes ne font qu’un et sont tour à tour proies et pré­da­teurs. Peu à peu, l’homme asser­vit la Terre et le règne animal.

Et à notre époque char­nière, cela devient une médi­ta­tion poé­tique essen­tielle sur la place et le rôle de l’homme parmi les vivants qu’il conti­nuent à sacri­fier pour sa propre perte en atten­dant peut-être le règne des cor­beaux ou d’une autre ani­male assistance.

jean-paul gavard-perret

Bar­ta­bas, Les Can­tiques du cor­beau, Gal­li­mard, Edi­tions Blanche, en librai­rie le 3 mars 2022, 112 p. — 12,50 €.