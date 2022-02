Jazra Khaleed, Requiem pour homs

Lyrisme noir

Jazra Kha­leed est un cinéaste et poète tchét­chène aujourd’hui citoyen grec dont les textes sont inten­tion­nel­le­ment per­tur­ba­teurs. Ils ont une évi­dente por­tée poli­tique.

Dans ce livre, il attaque l’Etat grec et par-delà l’état d’exception, la répres­sion, les cam­pe­ments des migrants, la déva­lua­tion de la vie et du travail.

Se pla­çant au côté de ceux qui veulent revi­vi­fier la langue grecque, le poète reste pour­tant — du moins telle que la tra­duc­tion nous le donne - dans un lyrisme attendu et de nature noire. Le souffle est là pour mettre le feu à tout ce qui opprime à tra­vers des choses vues et des per­son­nages per­dus.

Les per­dants prennent ici une allure épique.

Le poète, au-delà la Grèce, brasse l’univers mon­dia­liste libé­ral pour en mettre à nu tenants et abou­tis­sants.

Sa poé­sie se veut ainsi mani­feste, dazi­bao qui dépasse l’espace du livre même s’il trouve ici une belle assise.

jean-paul gavard-perret

Jazra Kha­leed, Requiem pour homs, Edi­tions Marges en pages, Paris, 2022, 106 p. — 18,00 €.