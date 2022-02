Philippe Pelaez & Carlos Puerta, Maudit sois-tu — t.03 : “Shelley”

Qu’ils sont beaux ces maudits !

Après Zaroff (2019), Moreau (2021), les Édi­tions Ankama pro­posent Shel­ley, le der­nier volet de la tri­lo­gie de Phi­lippe Pelaez Mau­dit sois-tu.

Cette série met en scène des per­son­nages, entre mythe et réa­lité, qui font figures de mau­dits. L’intrigue de ce volume s’appuie sur deux prin­ci­paux per­son­nages, Mary Shel­ley et John Polidori.

Le récit débute à Tor­quay, en mai 1815, quand Mary God­win, anéan­tie par la mort de sa petite fille, s’interroge sur les fautes qu’elle a pu com­mettre pour être ainsi punie. Puis on la retrouve à Rome, en juin 1819, pour sup­plier John Poli­dori de sau­ver son petit William. Mais celui-ci n’a pas accepté l’humiliation qu’elle lui a fait subir en Suisse pen­dant l’été 1816.

À cette époque, elle est fas­ci­née par lui et ses récits scien­ti­fiques, par les pos­si­bi­li­tés offertes par l’électricité. C’est à par­tir de ses récits, de la perte de sa pre­mière petite fille qu’elle ima­gine Fran­ken­stein. Et puis, Poli­dori, obsédé par la pos­si­bi­lité de redon­ner vie, va s’engager sur une voie cri­mi­nelle où la folie côtoie la recherche scien­ti­fique, alors que Mary…

Mary Shel­ley est mon­dia­le­ment connue pour son roman où elle ima­gine que le Dr Fran­ken­stein ramène à la vie un indi­vidu com­posé à par­tir de pièces humaines. Elle raconte le par­cours de cette créa­ture dif­forme reje­tée par tous sauf une per­sonne.

Dans cet album, Phi­lippe Pelaez donne les clés de l’inspiration de la jeune roman­cière. Elle a 19 ans lorsqu’elle couche sur le papier cette his­toire fan­tas­tique. Mais, il va plus loin et déve­loppe une large par­tie autour de la recherche scien­ti­fique, de ces recherches jugées par­fois hasar­deuses mais qui peuvent aider la pro­gres­sion de connaissances.

On retrouve autour de Mary une belle gale­rie de per­son­nages authen­tiques, de Shelly le poète mort très jeune dans un nau­frage à Lord Byron, John Poli­dori… Celui-ci, s’il fut effec­ti­ve­ment reçu méde­cin à 19 ans, pra­ti­qua peu cette dis­ci­pline pour aller vers la lit­té­ra­ture. Son œuvre la plus célèbre est Le Vam­pire.

Sur les pas de Gio­vanni Aldini et du gal­va­nisme, avec les écrits de Dar­win et ceux de John Bur­ton, le scé­na­riste ren­force son intrigue avec des expé­riences menées par John Poli­dari, des ten­ta­tives condui­sant à des échecs et un dénoue­ment dantesque.

C’est à Car­los Puerta qu’il revient la tâche de mettre cette his­toire en images. Il donne un des­sin en cou­leurs directes très réa­liste et offre au regard des planches superbes. Chaque vignette est un véri­table tableau. Ainsi; l’album s’ouvre sur un pay­sage d’une fas­ci­nante beauté, un rocher qui plonge dans la mer. Puerta res­ti­tue la lumière res­treinte des inté­rieurs, celle de ciels lumi­neux. Les per­son­nages res­semblent à des pho­to­gra­phies, à ces cli­chés anciens où le bistre domine.

Avec ce tome, c’est une tri­lo­gie excep­tion­nelle qui est don­née à décou­vrir tant pour la capa­cité du scé­na­riste à aller au-delà des bio­gra­phies éta­blies que pour un gra­phisme rare.

serge per­raud

Phi­lippe Pelaez (scé­na­rio) & Car­los Puerta (des­sin et cou­leurs), Mau­dit sois-tu — t.03 : Shel­ley, Ankama, coll. “Ankama BD”, jan­vier 2022, 64 p. – 15,90 €.