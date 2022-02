L’île d’or (Kanemu-Jima / Ariane Mnouchkine)

Une repré­sen­ta­tion de la représentation

Quand la scène s’ouvre, c’est pour pas­ser un por­table à une patiente qui res­semble beau­coup à Ariane Mnou­ch­kine. Elle se croit au Japon, en train de pré­pa­rer un fes­ti­val de théâtre. Cette hypo­thèse per­met de racon­ter l’histoire d’une troupe qui répète, alors même que la pré­sen­ta­tion des dif­fé­rents spec­tacles est mena­cée par un com­plot qui vise à des­ti­tuer l’organisatrice de ses pou­voirs à la faveur d’élections pro­chaines, afin d’installer un com­plexe immo­bi­lier lucra­tif.

Cette his­toire simple per­met de faire une place sur le pla­teau aux dif­fé­rentes formes du théâtre tra­di­tion­nel japo­nais. Les inter­mèdes sont l’occasion de chan­ge­ments de décors qui sont thé­ma­ti­sés. L’inversion du sujet et du verbe per­met de sou­li­gner le carac­tère arti­fi­ciel du pro­pos ; même la nudité est sur­li­gnée par des cos­tumes exhi­bant de façon ridi­cule les sexes.

Une grande épo­pée pleine des charmes du Théâtre du Soleil, ceux de l’espace, de la musique, des dépla­ce­ments inces­sants, des chan­ge­ments de registre, de tous les res­sorts de la déri­sion. Un dis­cours qui méta­pho­rise l’épidémie, qui moque à bon compte la ges­tion de la crise, qui rend hom­mage à nombre de révoltes contem­po­raines. La fable oppose sou­vent ceux qui dis­posent de la vérité et ne peuvent la dire et ceux qui parlent, ne disant que des sor­nettes.

Dès lors, l’action poli­tique consiste à redon­ner la parole aux oppri­més. L’argument est cousu de fil blanc, nourri des meilleures inten­tions, trans­pa­rent à la conscience et à l’énonciation. La pièce mêle plu­sieurs trames, trai­tant avec légè­reté sa propre démarche, jusqu’à estom­per la dif­fé­rence entre la nar­ra­tion et les intermèdes.

On se com­plait dans les frasques de la comé­die, uti­li­sant par­fois les pro­cé­dés d’animation, dans une joyeuse insou­ciance dont un mau­vais esprit pour­rait se deman­der si elle ne frôle pas l’incohérence : à trai­ter de la façon la plus légère les drames les plus graves, on risque en effet de paraître par­ti­ci­per à la dan­ge­reuse folie du monde.

Mais l’essentiel n’est sans doute pas là ; il est dans la géné­ro­sité, l’ironie per­ma­nente, l’harmonie des décors et la savou­reuse com­pli­cité de tous les par­ti­ci­pants à cette popu­laire repré­sen­ta­tion de la représentation.

chris­tophe gio­lito



L’île d’or

Kanemu-Jima

Une créa­tion col­lec­tive du Théâtre du Soleil

en har­mo­nie avec Hélène Cixous

diri­gée par Ariane Mnou­ch­kine

musique de Jean-Jacques Lemêtre

Le spec­tacle a été créé le mer­credi 3 novembre 2021 à la Cartoucherie.