Lamarr riez (Faune éthique)

“le merle se baigne dans l’immense flaque de la cour. Il ignore de gros os du chien, ilot sur­réa­liste sorti de l’eau” (Anne Luthi)

Sa rude S reste lac alité. Lit dé deux noeud plus l’a car est C met insu por­table. A dis stance là c’est net de sont cornu haie outre anse. Haut scie je l’art scelle. Sa fée blesse haine oncé meuh rat vit. Elle vice mon ah tante d’au temps queue C saints m’happe elle : “presse les” sous pire telle. Les motions con corde , noue rat semble. Haut scie, des gras dent ça pue d’heure j’entre tient sont corps en ah tante saoul un dés habillé transe parent. Cent Tre­net jean brasse ses est-ce ailes. Hèle deux vient ma peau pue liste allah police. Sale hune hais las , deux vient masse heule fil aux Sophie. La rang contre anne nie ile le serre veau. L’âme muse y cale hard hante as pire hauts chats leurres aire aux tics. Hèle dos deline dut peau potin gras fit thé de tas tout âge. Genet pâle tant deux lé bouc inné.

jean-paul gavard-perret

(photo de Camille Moravia)