Juliette Brevilliero, Le jeu de la nuit

Exit le vague à l’âme

Le noc­turne qui remue dans ce beau texte de Juliette Bre­vil­liero n’a rien d’indien. Ce noir pro­fond est celui qui s’agite en nous mais à notre insu. Celui de l’inconscient, bref de l’inconnu.

Une telle nuit, rien ne la dis­sout car elle ignore les aubes.

Et le poème n’est plus une crème onc­tueuse où se dis­sout ce noir. S’y révèle à moi­tié le moi, à moi­tié son éva­nes­cence.

Car c’est ainsi que tout humain erre, mara­bouté par ses rêves, ses cau­che­mars, entre réa­lité et sur­réa­lité et leurs ren­contres ratées.

Cette pro­fon­deur de vue n’empêche pas une cer­taine ala­crité des poèmes. His­toire de sau­ver quelque peu la lec­trice ou le lec­teur.

D’où ces sortes de valses déli­cates qui frisent par­fois l’insouciance au sein même de la camarde et des tes­ta­ments qui nous res­tent cachés.

Existe donc au coeur du noir une résur­rec­tion, là où le mys­ti­cisme est appro­ché juste ce qu’il faut. L’auteur lui pré­fère la fée­rie. En exer­cice de déli­ca­tesse, de finesse et d’humour, exit le vague à l’âme.

Les odes musardent en des jeux d’allitérations, d’assonances, de mots drôles, de mots rares.

Le jeu reste tou­te­fois des plus sérieux là où les mots se téles­copent, se découpent, se malaxent entre sens et sons, forme et fond dans cette chi­rur­gie de l’âme en ses tré­fonds.

La verve per­met que la pen­sée pro­voque l’inconscient. C’est une manière de faire fuser ce qui nor­ma­le­ment et ailleurs se refuse tant l’infusion demeure inopérante.

Ici, la nuit remue.

En tous “sens”.

jean-paul gavard-perret

Juliette Bre­vil­liero, Le jeu de la nuit, Gali­lée, Paris, 2022, 94 p. — 11,00 €.