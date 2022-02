Vertiges sonores

Cet album offre cinq titres rares ou inédits de Sonic Youth (période 2000–2010). Il va ravir les ama­teurs hard­core du groupe et ceux de rock ins­tru­men­tal.

Base­ment Conten­der a été enre­gis­tré dans la salle de répé­ti­tion du groupe à Nor­thamp­ton (USA) en 2008 quand le groupe écri­vait “The Eter­nal”. In & Out fut enre­gis­tré à Pomona et Echo Canyon (NJ) en 2010. Machine a été écrit et enre­gis­tré en 2008 pen­dant les ses­sions de “The Eter­nal”. Social Sta­tic fut impro­visé en 2000 lors d’un court-métrage du même nom. Out & In fut créé à Echo Canyon (NY) en décembre 2000.

Sonic Youth com­pose là de vraies chan­sons, struc­tu­rées et écou­tables, en lais­sant de côté tout le trip brui­tiste si cher au groupe.

Les mor­ceaux sont encore longs même si — le vent ayant souf­flé du côté de Seat­tle — Sonic Youth enten­dait bien pro­fi­ter encore de l’essor de la vague grunge qui s’estompait, his­toire de rap­pe­ler qu’ils en furent les pré­cur­seurs par leurs débor­de­ments et des saillies sonores qui per­tur­bèrent et pro­pa­gèrent un nou­veau son

Certes la musique reste bruyante pour un public non-averti, mais elle se rap­proche d’un pop-rock d’une grande effi­ca­cité qui va droit à l’essentiel. Les dis­so­nances des gui­tares deviennent har­mo­nieuses mais avec quelques accents grunge. Pas de lon­gueurs inutiles ici, avec des lar­sens juste ce qu’il faut.

Les chan­sons sont simples et éner­giques et sur­git une facette trop mécon­nue de Sonic Youth. Les chan­sons rock dépotent et sont variées entre les moments très doux et les explo­sions sonores.

Les vibra­tions demeurent pour déré­gler les har­mo­nies acquises, voire les détruire afin de créer des ver­tiges sonores qui demeurent la marque de fabrique du groupe.

jean-paul gavard-perret

Sonic Youth, In/Out/In, Label V2, 2022.