Barbara Frale, La Tour maudite des Templiers

Percer les der­niers secrets des Templiers ?

Les tem­pliers ont été la source d’inspiration de très nom­breux roman­ciers et les acteurs plus ou moins heu­reux d’épopées. La fin tra­gique du grand Maître Jacques de Molay, leur tré­sor ont titillé l’imaginaire. Cet ordre guer­rier a donné le jour à de nom­breuses hypo­thèses, plus ou moins fan­tai­sistes.

Avec le pré­sent récit, Bar­bara Frale qui avait déjà étonné avec son pré­cé­dent roman tra­duit Les Sou­ter­rains de Notre-Dame (le cherche-midi — 2020) donne un éclai­rage nou­veau, implique beau­coup plus Phi­lippe Le Bel et ses tur­pi­tudes, Boni­face VIII avec sa volonté d’accroître le faste des terres papales.

Raoul Quarte, après son rendez-vous avec maître Dix­mier, le contre­maître de la mon­naie, fuit devant un colosse armé d’une hache à double-tête. Il s’agit de Lanius, un bour­reau sur­gis­sant du ventre putride de Paris. Raoul n’est qu’un apprenti au ser­vice du meilleur gra­veur de France. Mais, il est por­teur d’un secret qui le mènera, tôt ou tard, à la mort. Dans sa fuite, il arrive près du quar­tier for­ti­fié des Tem­pliers. Quel meilleur refuge peut-il trou­ver ? Là, il lui faut pro­non­cer le mot Abraxas, évo­quer le Cata­lan, pour être pris au sérieux.

Phi­lippe IV est en grande dif­fi­culté car les dettes accablent le royaume. Il est prêt à tout, y com­pris conclure un pacte avec les forces des ténèbres selon ce que sait Guillaume de Noga­ret. Il s’inscrit dans des spé­cu­la­tions finan­cières mais dis­pose d’un tueur qui éli­mine les témoins de ses manœuvres.

Il vou­drait faire reve­nir Arnaud de Vil­la­nova dit le Cata­lan car celui-ci détient une clé qui pour­rait le sau­ver. Or, celui-ci, accusé d’impiété et de sacri­lège a trouvé refuge auprès du pape Boni­face VIII à Rome.

Quel secret a-t-il décou­vert ? Et pour­quoi Phi­lippe IV se tourne vers les Templiers ?

La roman­cière invite à suivre les par­cours de quelques per­son­nages influents de l’époque entre un Phi­lippe à la figure aussi impé­né­trable que celle d’un Xi Jin­ping, entre les proches du pou­voir tels que Noga­ret, Arnaud de Vil­la­nova, Dante, les finan­ciers flo­ren­tins Albizzo et Mus­ciatto Guidi…

Elle déve­loppe des intrigues de cours tant royales que papales, des péri­pé­ties amou­reuses. La pro­messe du Para­dis chré­tien, et ses délices, ne suf­fit plus aux pré­lats. Ils veulent un avant-goût sur Terre, mais com­ment y goû­ter sans fortune?

S’appuyant sur les chro­niques du flo­ren­tin Gio­vanni Vil­lani, une des sources les plus impor­tantes sur les évé­ne­ments de ce bas Moyen Âge, elle reprend les méfaits de ce roi comme l’expulsion des juifs et des ban­quiers pour confis­quer leurs biens, l’appauvrissement de la mon­naie, l’arrestation du pape. Elle raconte éga­le­ment l’évasion fis­cale menée par les grands sei­gneurs féo­daux, un fléau hélas incu­rable sous ce règne. Elle intègre les entour­loupes apos­to­liques comme ce décret du pape Inno­cent IV.

Et ce sont les Tem­pliers qui vont faire les frais de cette gabe­gie avec leur arres­ta­tion mas­sive en 1307, le bûcher du der­nier grand maître en 1314. L’auteure fait défi­ler avec quelques pro­ta­go­nistes de fic­tion, une pléiade de per­son­nages authen­tiques qu’elle replace dans leur rôle et sans doute dans les actions qu’ils ont menées ou ten­tées de faire.

Un livre qui laisse une large place à une intrigue orches­trée avec brio et donne une vision réa­liste des actions, des évé­ne­ments, sans mettre en avant d’obscurs secrets, des pra­tiques alchi­miques voire démo­niaques pour livrer une belle his­toire dans l’Histoire.

Ce roman se ter­mine sur un dénoue­ment ouvert qui laisse augu­rer une suite que l’on ne peut qu’appeler de nos vœux.

serge per­raud

Bar­bara Frale, La Tour mau­dite des Tem­pliers (La torre male­detta dei tem­plari), tra­duit de l’italien par Michel Muso­lino, le cherche midi, jan­vier 2022, 368 p. – 22,00 €.