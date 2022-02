Bruno Bessadi & Joo, L’Ogre Lion — t.01 : “Le Lion Barbare”

Un uni­vers anthro­po­mor­phique séduisant

L’intrigue est por­tée par quatre per­son­nages prin­ci­paux que sont Kgosi Bom­ba­taa Begazi le lion, Wilt le che­vreau, Bakham Tyholi l’esprit-démon et Othila une guer­rière. Kgosi est amné­sique. Il porte de très nom­breuses cica­trices, a perdu l’œil droit signes qu’il a par­ti­cipé à de nom­breux com­bats. Son corps sert d’enveloppe à Bakham cet esprit ven­geur qui défend les her­bi­vores contre leurs pré­da­teurs natu­rels, les car­ni­vores. Celui– ci est un écor­ché et, ne sup­por­tant pas l’atmosphère de ce monde, il est contraint de trou­ver un corps où il peut vivre. Wilt est un che­vreau qui a été enlevé par des membres de la secte du dieu Cornu pour être réduit en escla­vage.

Sur leur route, ils sont ame­nés à por­ter secours à un peuple de ron­geurs. Parmi eux, Othila est une grande guer­rière. Elle a par­ti­cipé à la déli­vrance de son peuple. Elle veut suivre Kgosi et Wilt dans leur quête en espé­rant mou­rir en combat.

Tandis qu’un lion déses­péré se jette du haut d’une falaise, Wilt, un che­vreau, alerte le grand prêtre de la secte du dieu Cornu de l’arrivée d’une meute de loups. Alors que ces der­niers mas­sacrent à qui mieux-mieux, un éclair sur­git. Appa­raît un être étrange qui se dit défen­seur des her­bi­vores. Il a vite rai­son des assaillants. Wilt, qui s’était caché, le ques­tionne sur son arri­vée, sur le lynx qu’il a vu se jeter dans le vide. L’esprit lui explique que ce n’est pas un lynx mais un lion et qu’il doit se réin­car­ner.

C’est en fuyant que le che­vreau ren­contre ce lion qui che­mine de fort méchante humeur. Wilt engage la conver­sa­tion, pré­ci­sant qu’il avait été pré­venu par le démon qui est en lui. Stu­pé­fait, le lion veut en savoir plus sur celui qui hurle dans sa tête, qui le traite de roi des monstres et des tyrans, amis qu’il n’a jamais vu. Wilt lui révèle qu’il était roi dans le sud. Or, il vivait dans cette région avant d’être enlevé par les membres de la secte et réduit en escla­vage. Il négo­cie son retour dans le sud en contre­par­tie de confi­dences sur le démon.

Mais la route est longue et semée de périls

Bruno Bes­sadi a eu l’idée de cette his­toire en voyant un docu­men­taire sur les mœurs des lions. De plus, comme il appré­cie le des­sin d’animaux, il a ima­giné un uni­vers uni­que­ment anthro­po­mor­phique met­tant en scène, dans ce pre­mier tome, des lions, des ron­geurs, des chèvres et che­vreaux, des loups, des renards…

Avec une intrigue qui pri­vi­lé­gie l’action, l’auteur dis­tille nombre de remarques, réflexions socié­tales à par­tir des rap­ports entre les espèces, entre les pro­ta­go­nistes. Il intro­duit une belle dose d’humour.

Son des­sin est brillant avec des décors forts agréables à regar­der, des scènes de com­bats au rythme débridé. La mise en cou­leurs a été confiée à Joo qui s’acquitte fort bien de cette mis­sion avec des teintes très proches des cou­leurs des ani­maux.

L’album est com­plété par un cahier gra­phique qui pré­sente le tra­vail d’esquisse sur les héros et une page éton­nante où l’auteur rend hom­mage, avec trois des­sins, à… Conan, Frank Fra­zetta et Renato Casaro.

Premier volet d’une tri­lo­gie, cet album a tout pour séduire les ama­teurs d’histoires fortes mises en images avec talent.

serge per­raud

Bruno Bes­sadi (scé­na­rio et des­sins) & Joo (cou­leurs), L’Ogre Lion — t.01 : Le Lion Bar­bare, Bam­boo, label “Dra­koo”, jan­vier 2022, 56 p. — 14,50 €.