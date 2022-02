Philippe Jaffeux, Livres

Deux en un

Philippe Jaf­feux ne se rat­tache à aucune tra­di­tion — pas même celle du let­trisme qu’il trans­forma à sa main. Sans repos, le funam­bule, plus que de cou­per son livre en deux, le double “pour lais­ser opti­mal’ ce qu’il nomme un “livres” (le “s” est impor­tant).

Le tout avec des lignes “trouées”, dis­ten­dues, seg­men­tées — loin du “for­mat domes­tique”. Elles sus­pendent, tiennent et retiennent l’inconfort d’une sorte de volon­taire contra­riété et la ver­ti­gi­neuse ten­sion qui créent une résis­tance au sens.

“Mordue par les vides”, se scé­na­rise dans le face à face entre chaque couple de page, une variance de la ligne de crête. Ce tra­vail de déhan­che­ment n’exclut en rien la rigueur.

Elle ne vise pas l’avatar d’un logos pur, mais un logos référé à lui-même. D’où ce “repons” entre un récit et poème en une langue qui s’entre-répond.

L’auteur fait à la fois de la théo­rie et de la créa­tion comme Kant intro­dui­sit dans la pen­sée le concept de “gran­deur néga­tive”. Prose et poème affirment la réa­lité du néga­tif. L’un et l’autre ouvrent des béances dans la pra­tique de l’écriture.

Un sai­sis­se­ment vient prendre le réel de la pen­sée dans l’insu de ses forces contraires pour en esquis­ser par des­sous de la langue com­pa­rable au des­sous de table.

Existe en consé­quence nais­sance, mort et résis­tance au sens. D’une part, il y a le flux, les cou­rants d’hystérésis, les lon­gi­tudes du sens ; d’autre part, il y a un état zéro qui devient le chiffre d’un impos­sible savoir mais qui rend lisible la venue au sens comme pour­rait être subi­te­ment saisi un rayon perdu dans la recherche de son miroir.

Dupli­quer (si l’on peut dire) le livre en deux n’explique pas les mots de la pen­sée ni ne les sus­pend. Cela implique la pen­sée dans le sur­gis­se­ment de ses mots mais selon une tour­nure propre à réveiller par anéan­tis­se­ment le fil tendu du logos.

Jaf­feux le dis­tend en une double dyna­mique : le genre lit­té­raire et de “lalangue”. Les deux s’appliquent infi­ni­ment sur eux-mêmes une re-montrance.

Bref, Jaf­feux porte au jour d’immenses vir­tua­li­tés en béance. Sa condi­tion n’est pas de conclure, mais d’interroger.

Et d’interroger la néga­tion com­prise comme force d’articulation consti­tu­tive, comme pure durée d’écriture.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Jaf­feux, Livres, Edi­tions Paraules, Ille-sur-Têt, 2022, 54 p. — 15,00 €.