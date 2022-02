L’audace des si reines

Non sans une cer­taine nos­tal­gie, Anne Létoré suit en divers moments de sa vie son “Marin”, sorte d’héros perdu dans la recherche du bateau Cas­sio­pée, en réfé­rence à l’épouse de Céphée. A son bord, jeune, il se retrouve sous l’emprise de Maî­tresse, qui a imposé à Capi­taine — amant défaillant — de lui trou­ver un port où elle pourra trou­ver un homme plus viril.

A la recherche de chair fraîche, elle est insa­tiable. Dès lors se mul­ti­plient des escales et esca­lades de la pas­sion : Venise, Ham­bourg, Istan­bul, île tro­pi­cale, etc..

Accom­pa­gnée de son merle blanc, Maî­tresse “empa­paoute” ce pauvre héros. Dès qu’elle dis­pa­rait, le désem­paré est obsédé par son sou­ve­nir et son fan­tôme depuis la vaca­tion libi­di­nale d’exception sur le navire dont il fut mate­lot. Et la nar­ra­trice offre le dis­cours de celui qui, après être monté sur le bateau de l’ivresse, s’abandonne à diverses sirènes dont une authen­tique au milieu de bien des cougars.

Preuve que les femmes sont ici fatales en cette his­toire poé­tique et fan­tas­tique au sein de flash-backs et d’avancées où Marin et le Capi­taine vont se retrou­ver au nom de leur amour aussi en transe que perdu. Jusqu’à ce qu’une autre lar­ronne s’en mêle : Vio­lette, impu­dique ser­vante de l’héroïne.

Et les “choses” se gâtent.

Marin — et jeune et vieux — se voit sou­mis aux caprices dépra­vés de la domi­na­trice et de sa ser­vante par son alter ego. Chaque épi­sode de cette des­cente aux enfers se clôt par un poème. Il sou­ligne non sans délec­ta­tion la vio­lence et l’immoralité d’un tel conte.

His­toire de ralen­tir un peu son mou­ve­ment de marée éro­tique pour le plai­sir des lec­trices et lecteurs.

jean-paul gavard-perret

Anne Letoré, Quand le merle blanc…, Edi­tions de L’Âne qui butine, Coll. Xylo­phage, 2011, 164 pages, 22 €..