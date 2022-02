Caimi & Piccinni, Présence / Absence (exposition)

Quand ter­ri­toire et humain se répondent

Jean-Marc Caimi et Valen­tina Pic­cinni tra­vaillent ensemble depuis 2013 sur des pro­jets de pho­to­gra­phie docu­men­taire et per­son­nelle. Leur oeuvre est axée sur des sujets contem­po­rains, avec une atten­tion par­ti­cu­lière aux aspects humains.

Leurs his­toires pho­to­gra­phiques ont été publiées sous forme de livre par dif­fé­rents édi­teurs, et cette expo­si­tion aura une suite livresque aux édi­tions Bessard.

Ce pro­jet pho­to­gra­phique per­met de décou­vrir le lien entre la vie humaine, son his­toire pré­sente comme pas­sée, et celle de la nature, des plantes, des ani­maux, la mer. Elles s’influencent les unes les autres en des espaces vides et indé­fi­nis­sables et l’intimité de ceux qui y vivent.

Présence et absence se mêlent à la lumière comme dans la nuit. Les atmo­sphères créent un uni­vers étrange où le ter­ri­toire et l’humain se répondent. Les tirages sont tous réa­li­sés en argen­tique et carac­té­ris­tiques de la com­plexité du tra­vail des deux photographes

jean-paul gavard-perret

Caimi & Pic­cinni, Pré­sence / Absence, Gale­rie Inter­zone, Rome.