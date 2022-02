Paule Du Bouchet, L’annonce

Là où bien des fron­tières se dissipent

Paule Du Bou­chet a trouvé la langue de feu et de cendre pour explo­rer l’insolite scan­sion d’un angle “mort” de sa vie. Néan­moins, cet angle demeure vivant.

Tout part d’un coup de télé­phone : une voix l’a infor­mée de décès de son amie d’enfance, Miette. Elle fut com­pagne des petits riens comme des heures intenses.

Elle était ani­mée d’une joie conta­gieuse et d’une mélan­co­lie abys­sale. A cela, une rai­son majeure : elle cachait un secret qu’elle tai­sait qui la fit céder à la ten­ta­tion de l’anéantissement. Dès lors, la lumi­no­sité ne peut tota­le­ment s’afficher et pour cause. Mais l’auteure, tra­vaillée par ce temps, s’extrait de ce qui fut une sorte de champ de mines.

Elle rampe peut-être encore dans les hautes herbes du temps où la dou­leur est tapie et que le livre rappelle.

Paule du Bou­chet livre un por­trait sin­gu­lier, rare et au-delà son propre auto­por­trait dans un tra­vail du sou­ve­nir et sa construc­tion.

Paule Du Bou­chet lutte contre là où bien des fron­tières se dissipent.

feuille­ter le livre

jean-paul gavard-perret

Paule Du Bou­chet, L’annonce, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, 2022, 112 p. –12,50 €.