Enzo Vitali, Mémoire du corps féminin

Entre la forme et son ombre

Lorenzo Vitali est un pho­to­graphe mila­nais. Il a publié plu­sieurs livres pho­to­gra­phiques à la fois dans le domaine du repor­tage (Cuba, 2011) et sur des thèmes spé­ci­fiques (Genova luce viva, 2011). Depuis 2010, il a entamé une col­la­bo­ra­tion riche et fruc­tueuse avec l’écrivain et poète génois Bruno Cic­chetti.

Vitali uti­lise le noir et blanc comme la cou­leur pour une approche selon un che­min inverse par rap­port à l’habituelle présence.

Existe dans cette série un raf­fi­ne­ment dans des nuances très infimes, avec des traits qui intro­duisent ensemble un mou­ve­ment calme et ner­veux, une figu­ra­tion maté­rielle et une esquisse qui devient un enri­chis­se­ment entre la forme et son ombre proche de l’abstraction.

Le pho­to­graphe cris­tal­lise ainsi la beauté fémi­nine, idéa­lise un arché­type sug­géré par une empreinte sur le mur d’une ancienne rési­dence de Gênes, “comme les mou­lages de Pom­péi ou les ombres d’Hiroshima”, écrit-il.

Une mémoire de la sen­sua­lité appa­raît puis dis­pa­raît comme une fresque qui perd len­te­ment ses cou­leurs.

Tout joue d’une mélan­co­lie et d’un éloi­gne­ment dans cette approche par­ti­cu­lière de la beauté.

jean-paul gavard-perret

Enzo Vitali, Mémoire du corps fémi­nin, 2022,

https://www.lorenzovitalifoto.it