Guetteurs : “Brèves, anthologie permanente de la nouvelle” n° 119

Le numéro 119 de Brèves, antho­lo­gie per­ma­nente de la nou­velle paru cou­rant novembre se place sous le regard du guet­teur.

Douze nou­velles très variées vont mon­trer les nou­vel­listes à l’affût : les per­son­nages savent attendre l’arrivée de l’autre, le bruit des objets, le pas­sage du temps, un ani­mal, les clo­chers de Bar­ce­lone, des enva­his­seurs… ou tout sim­ple­ment le repos après la tempête.

Dans la rubrique « Relire », comme à l’accoutumée, Éric Dus­sert exhume un auteur oublié ou négligé, mais dont la qua­lité lit­té­raire n’est pas à dis­cu­ter. Cette fois, il s’agit de Charles Tor­quet (1864–1938), membre de l’académie de l’humour fran­çais, et d’une de ses nou­velles, « Les Mys­tères de la biblio­thèque ».

Ensuite, Michel Ots s’entretient avec Feli­ci­tas Hoppe, roman­cière et nou­vel­liste, née en Alle­magne en 1960 et publiée chez Jac­que­line Cham­bon, puis il en tra­duit et pré­sente un inédit extrait de Pravda.

Le numéro se ter­mine avec des chro­niques pré­sen­tant sept recueils de nou­velles, qui men­tionnent par­fois des auteurs parus dans Brèves aupa­ra­vant, preuve que le talent est au rendez-vous de cette revue : Fatou Diome, Syl­vie Beau­get…

Depuis 1980, Brèves donne à lire des nou­velles inédites, des entre­tiens avec des écri­vains, des infor­ma­tions sur l’actualité littéraire.

Pour l’amateur de nou­velles, ou celui qui en écrit, c’est le lien indis­pen­sable au monde de l’édition et à l’actualité de cette forme. Deux numé­ros par an pour 36€ ; on peut s’abonner en écri­vant au 1, rue du vil­lage à 11300 – Villelongue-d’Aude.

yann-loic andré

Brèves, antho­lo­gie per­ma­nente de la nou­velle, n° 119, « Guet­teurs », nov. 2021, 160 p. — 18,00 €.