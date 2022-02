Pierre Vinclair, L’éducation géographique

L’oeuvre vraie du monde et sa romance

Par les 25 chants de la pre­mière étape de sa tétra­lo­gie, Pierre Vin­clair conti­nue à accom­pa­gner sa vie de son écri­ture. Sa pro­duc­tion est abon­dante : par­fois ses livres sont secon­daires, par­fois bien plus consé­quents. Comme ce “livre des lieux”. Il jouxte ses voyages (Rome, Hong Kong, Kyoto, Genève, La baule, etc.).

Tout part sou­vent d’un car­net où l’auteur met ce qui, dans le réel, frappe son inti­mité subjective.

Le rap­port immé­diat à la réa­lité est repris dans l’écriture qui passe de la “bru­ta­lité” de l’observation et de l’émotion à la réflexion. Par­fois trop peut-être, mais c’est là un “geste” qui tente d’intensifier l’expérience pre­mière. Le car­net “visible” dans ce livre reste donc essen­tiel à la son­ge­rie pour créer l’oeuvre vraie du monde et sa romance qui le mène vers un “Où ça” qui n’a pas de réponse.

Le poète reste sen­sible à la maté­ria­lité des choses et des paysages.

L’ensemble est varié, bien des formes de la poé­sie s’y retrouvent. C’est un peu dis­pa­rate donc cela manque aussi d’homogénéité. Il sem­ble­rait plus “fort” de trou­ver une même forme mais l’auteur estime le contraire.

Il lui faut cette variété pour dire la pro­fu­sion et voir ce que chaque genre poé­tique pro­duit à “l’adresse” du lec­teur. Mais l’expérience poé­tique ne demande-t-elle pas cette unité de langage ?

jean-paul gavard-perret

Pierre Vin­clair, L’éducation géo­gra­phique, Flam­ma­rion, 2022, 324 p. — 25,00 €.