René Frégni, Minuit dans la vallée des songes

L’impos­sible en grande largeur

Le der­nier roman de René Fré­gni est peut-être le plus réussi au sein d’une oeuvre déjà consé­quente.

A cela une rai­son majeure : l’écrivain ouvre les champs du pos­sible et de l’impossible en grande lar­geur, idem pour les “grands pays de nulle part” chers à Bashung.

Nous par­tons avec lui sur sa route. Tous les “fuyards, rôdeurs, voleurs et vaga­bonds” qu’il a croi­sés sur son che­min sont là. Le roman avance à pleine vitesse en combi WV ou 404 sur le gou­dron dur de l’hiver ou en flaques l’été.

Et l’on est ravi que celui qui avait réussi son exa­men d’entrée à la SNCF mais fut recalé pour une défi­cience ocu­laire ait choisi d’autres voies que celles de deux rails parallèles.

Se retrouve ici un clo­chard céleste mais qui aurait tro­qué le lyrisme à la Kerouac pour un chant plus ner­veux. Sade (lu près de la Mos­quée Bleue n’y est pas pour rien). Pas de poses : ni dans le récit, les aven­tures ou l’écriture. Non seule­ment l’auteur fait vivre ici “les ombres qui l’accompagnent”, mais il devient l’orpailleur qui pour et par l’amour des femmes et l’amitié des hommes semble vou­loir ache­ver le reste de son âge près d’un vieux poêle qu’il nour­rit en buches.

De celles qu’il a fen­dues d’une manière ou d’une autre toute sa vie.

Porté par la fer­veur d’un style lapi­daire et ins­tinc­tif, le livre reste l’éloge d’une expé­rience exis­ten­tielle de pré­sence et de désir mise à por­tée de tout lecteur.

jean-paul gavard-perret

René Fré­gni, Minuit dans la val­lée des songes, Gal­li­mard, Paris, février 2022, 255 p. — 19, 50 €.