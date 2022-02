Philippe Charlot & Xavier Fourquemin, Molly West – t.01 : “Le Diable en jupons”

Un récit de genre élégant

Le Far West fait l’objet d’un regain d’intérêt pour les auteurs, par­ti­cu­liè­re­ment auprès des scé­na­ristes de bande des­si­née. On trouve de nom­breuses séries dont l’action se déroule soit lors de la Conquête de l’Ouest soit dans des lieux où un sem­blant de société orga­ni­sée s’est éta­bli.

Le duo Phi­lippe Char­lot et Xavier Four­que­min se reforme pour livrer un wes­tern a la tona­lité inédite.

La guerre de Séces­sion est finie mais, au Texas, il faut du temps pour faire évo­luer la société. Alors qu’un gamin déleste un pendu de ses bottes, Isa­belle Tal­bot, une jeune femme pos­tule auprès de la mère du major Hood, une figure locale, pour un emploi. Hood veut pro­mou­voir la culture jusqu’aux lieux les plus recu­lés de l’État.

Isa­belle part avec des mon­tures et deux malles rem­plies de livres. À la pre­mière halte, elle trouve dans l’une d’elles le gamin. Artis est orphe­lin, vit dans la rue et veut par­tir avec elle vers le sud. Elle découvre, elle qui vient du Nord, la vie rude de la région, fait face aux dan­gers qui rôdent, aidée en cela par Artis. Ce der­nier veut l’appeler Molly, trou­vant que ce pré­nom lui convient mieux.

Mais Molly, der­rière ses bonnes manières et son air doux a un passé de souf­frances qui s’est mué, au fil du temps, en une colère sourde qui l’aide à tenir.

Et le contexte, les cir­cons­tances dra­ma­tiques vont l’amener à évo­luer de façon spectaculaire…

De plus en plus, les femmes prennent une grande impor­tance dans ce genre de récit, trou­vant un rôle d’héroïne à leur mesure. Avec Molly, le scé­na­riste pré­sente une dame culti­vée, qui a quitté un cer­tain confort pour venir dans un pays par­ti­cu­liè­re­ment rude tant par la nature, le cli­mat que ses habi­tants. Ceux-ci, essen­tiel­le­ment des hommes, ne brillent pas avec un sem­blant de ver­nis social. Les auteurs les pré­sentent dans leur lai­deur. Ils asso­cient à cette héroïne, un gar­çon débrouillard qui a vécu éga­le­ment des situa­tions dif­fi­ciles et qui, cela se révèle à la lec­ture, a des moti­va­tions solides.

Autour de ce couple atta­chant, le scé­na­riste fait évo­luer une gale­rie de pro­ta­go­nistes qui semblent assez proche de ceux que l’on pou­vait trou­ver dans ces zones à cette époque et dont cer­tains ont trans­mis leur crasse et leurs vues étroites à leurs des­cen­dants. Jouant entre bons sen­ti­ments, bas­sesse, noir­ceur et un sens de l’humour déve­loppé, Phi­lippe Char­lot concocte une intrigue sub­tile et forte où la dicho­to­mie ini­tiale fait place à des situa­tions plus recherchées.

Xavier Four­que­min assure un des­sin semi-réaliste où il place beau­coup de dyna­misme. Si les femmes sont, dans l’ensemble, jolies, les hommes béné­fi­cient d’un trai­te­ment qui ne les met pas en valeur. Par contre les décors comme les vête­ments et les acces­soires sont l’objet d’une belle atten­tion.

Les cou­leurs sont dues au talent de Chiara Zep­pe­gno qui res­ti­tue les teintes uti­li­sées dans cette période où les tenues, les habits étaient d’abord uti­li­taires, sans cou­leurs écla­tantes. Si les décors étaient magni­fiés par le soleil, ils étaient aussi arides.

Soute­nue par un rythme tonique, l’intrigue se laisse décou­vrir avec délec­ta­tion d’autant que les des­sins et les cou­leurs sont par­ti­cu­liè­re­ment plaisants.

serge per­raud

Phi­lippe Char­lot (scé­na­rio), Xavier Four­que­min (des­sin) & Chiara Zep­pe­gno (cou­leurs), Molly West - t.01 : Le Diable en jupons, Vents d’Ouest, coll. “24x32”, jan­vier 2022, 48 p. – 14,50 €.