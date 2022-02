Virginia Feito, Mrs March

Quand son uni­vers s’effondre…

Connaît-on vrai­ment les per­sonnes que l’on côtoie, celles avec qui les rap­ports sont les plus intimes ?

Vir­gi­nia Fieto, pour son pre­mier roman, part de ce constat et déve­loppe toute une intrigue por­tée par une femme dont l’existence pai­sible, lisse, se trans­forme. Son uni­vers huppé, construit sur quelques piliers qui semblent inébran­lables se fis­sure, s’effondre.

George March, un auteur à suc­cès, vient de publier un nou­veau roman. Mrs March ne tra­vaille pas. Elle mène une exis­tence oisive qui lui convient car elle est réser­vée, voire timide et noue dif­fi­ci­le­ment des liens avec autrui. C’est Patri­cia, la patronne de la pâtis­se­rie où elle a ses habi­tudes, qui la désta­bi­lise. Celle-ci se pas­sionne pour Johanna, l’héroïne du nou­veau roman de George, et trouve qu’elle res­semble à Mrs March : “…le per­son­nage prin­ci­pal. C’est vous, n’est-ce pas ? “.

Mais si Mrs March ne lit plus, avant leur paru­tion, les romans de son mari, elle en connaît quelques élé­ments. Or, l’héroïne est une grosse pros­ti­tuée pathé­tique, com­mune, détes­table. Pour­quoi George l’aurait-il pris comme modèle pour une femme si pathétique ?

Boule­ver­sée, elle rentre et, en cachette de Mar­tha la gou­ver­nante de la mai­son, elle va cher­cher un exem­plaire dans le bureau de son époux. En regar­dant sur la table de tra­vail, elle trouve une cou­pure de jour­nal qui dépasse d’un car­net. L’information porte sur une jeune femme dis­pa­rue, cer­tai­ne­ment assas­si­née. Est-ce une note pour un futur livre ? Pour­quoi s’intéresse-t-il à cette affaire ?

Et Mrs March s’interroge. Après toutes ces années, connaît-elle son mari ? Elle se met à enquê­ter, tra­quer des indices, des actes. Peu à peu le doute s’installe, ses soup­çons la mènent bien au-delà de ce qu’elle ima­gi­nait. Mais la para­noïa n’est-elle pas en train de s’installer…

La roman­cière détaille le quo­ti­dien de cette dame qui ne vit que pour son fils et son mari, dont la prin­ci­pale occu­pa­tion consiste à orga­ni­ser des récep­tions impo­sées par le sta­tut de son roman­cier d’époux, de dîners d’anniversaire. Elle est aidée, pour la tenue du bel appar­te­ment, par une gou­ver­nante dont elle a peur. Par des retours dans le passé de Mrs March, qui n’est jamais dési­gnée autre­ment sauf une fois, l’auteure donne un pro­fil inté­res­sant.

Elle raconte leur ren­contre alors qu’elle est encore étu­diante et lui pro­fes­seur, déjà vu comme un auteur pro­met­teur. Ce sont les rela­tions dif­fi­ciles avec la fille de son mari, les regrets de sa mère quand elle l’a épousé, car étant divorcé il n’y a eu qu’une céré­mo­nie civile. Et puis, ce que son mari raconte dans son livre, les situa­tions, les mots crus employés pour décrire la pros­ti­tu­tion. Pour­quoi cette cou­pure de presse gar­dée soi­gneu­se­ment conser­vée. Est-ce vrai­ment pour un pro­chain roman ? N’est-il pas passé de la théo­rie à l’acte…

Des élé­ments se com­binent dans une ronde débri­dée. Tout devient sus­pect, d’autant que Mrs March cherche à faire col­ler les pro­pos, les actes, avec ce qu’elle ima­gine. Les inter­pré­ta­tions deviennent de plus en plus hasar­deuses. C’est alors une des­cente aux enfers avec hal­lu­ci­na­tions, élu­cu­bra­tions, pertes de repères…

Avec le por­trait d’une femme qui voit sa vie se déli­ter, qui sus­pecte du pire l’homme qu’elle a admiré, aimé, Vir­gi­nia Feito signe un thril­ler psy­cho­lo­gique fort convaincant.

serge per­raud

Vir­gi­nia Feito, Mrs March (Mrs March), tra­duit de l’anglais par Élo­die Leplat, le cherche midi coll. “Roman Noir”, jan­vier 2022, 352 p. – 22,00 €.