Photographie & horlogerie (exposition)

Un art du temps

La pho­to­gra­phie est un art du temps. Mais elle entre­tient des liens intimes avec l’art sécu­laire de la mesure du temps : l’horlogerie.

Par ailleurs l’appareil pho­to­gra­phique se défi­nit comme une machine de conser­va­tion du temps et, comme l’horlogerie, son fonc­tion­ne­ment repose sur la maî­trise fine du décou­page de la durée.

Les mêmes maté­riaux et les mêmes outils ont servi ou servent à leur fabri­ca­tion. Ils ont incor­poré en paral­lèle les avan­cées de l’électronique, puis de l’informatique, ce qui a entraîné une révo­lu­tion de leurs usages et de leurs mar­chés. Ces machines méta­pho­riques ques­tionnent notre rap­port au temps et incarnent le carac­tère tran­si­toire de l’existence humaine.

Et elles frac­tionnent le temps pour amé­lio­rer leur effi­ca­cité, pas­sant de l’heure à la minute, puis de la seconde au dixième, cen­tième ou mil­lième de seconde.

Peu à peu la pho­to­gra­phie, pro­duit à l’origine de l’optique et de la chi­mie, est deve­nue une tech­nique hau­te­ment méca­ni­sée. Ses rouages, res­sorts, leviers, comp­teurs ou minu­te­ries la rap­prochent de plus en plus des entre­prises de méca­nique de pré­ci­sion.

En Suisse, cœur de l’horlogerie mon­diale au XXe siècle, la pho­to­gra­phie va appa­raître comme un ter­rain pri­vi­lé­gié de diver­si­fi­ca­tion des savoir-faire horlogers.

L’expo­si­tion per­met de mon­trer com­ment cela s’est “forgé”. On peut par exemple citer le Com­pass de la manu­fac­ture LeCoultre & Cie (aujourd’hui Jae­ger– LeCoultre). L’appareil en alu­mi­nium, grand comme un paquet de ciga­rettes, est une mer­veille tech­no­lo­gique. Il est équipé d’un objec­tif 35 mm et d’un télé­mètre pour la mise au point, il pro­pose des filtres inté­grés, un pose­mètre, deux viseurs (dont l’un à angle droit), un verre dépoli de visée, un niveau à bulle, des dis­po­si­tifs pour prises de vue pano­ra­miques et stéréoscopiques.

Se découvre donc dans cette expo­si­tion l’évolution de la tech­no­lo­gie et ses divers sys­tèmes d’hier jusqu’à une caméra numé­rique Scan’O’Vision de Swiss Timing capable d’enregistrer aujourd’hui jusqu’à 10 000 images par seconde.

jean-paul gavard-perret

Pho­to­gra­phie & hor­lo­ge­rie, Musée suisse de l’appareil pho­to­gra­phique, Vevey, du 20 jan­vier au 21 août 2022.