Denis Zott, La dame blanche

Mais qui est cette étrange fugitive ?

Autour d’une étrange jeune femme, une recluse au visage de gei­sha, le roman­cier déve­loppe toute une série de péri­pé­ties, d’actions et d’interactions plus ou moins mou­ve­men­tées mais qui génèrent un beau sus­pense. Denis Zott conçoit une intrigue dont on découvre avec inté­rêt toutes les rami­fi­ca­tions, allant de sur­prises en sur­prises en sui­vant l’alternance des dif­fé­rents pro­ta­go­nistes.

Une approche qui semble dis­po­ser de belles capa­ci­tés d’adaptation.

À Auxerre, Johnny, sa com­pagne et son fils vivent dans des condi­tions très dif­fi­ciles. Cepen­dant, il est sur une affaire qui per­met­tra de les faire soi­gner. Avec quelques com­plices, il doit enle­ver une jeune femme, au look étrange, et la remettre à un com­man­di­taire dans le Tarn. Alors que Johnny et ses com­plices approchent du lieu où doit se faire la tran­sac­tion, la jeune femme s’écrie de faire atten­tion au gar­çon. Ils ne voient per­sonne mais à quelques dis­tances, c’est un choc et la voi­ture décolle.

Charles Baron, le monarque de la région, rêve à son envie d’ailleurs pour com­battre le mal-être qui le ronge depuis la mort de son fils unique. Il veut éga­le­ment offrir le mieux à Tho­mas, son petit-fils adoré. Il est sur sa ter­rasse lorsqu’il per­çoit une explo­sion. Son neveu, Roll, le capi­taine de gen­dar­me­rie l’appelle peu après. C’est un acci­dent où trois hommes sont décé­dés et Tho­mas, per­cuté, est entre la vie et la mort. La mère Louise a vu une femme vêtue de blanc s’enfuir.

Chez les Renard, une exploi­ta­tion agri­cole voi­sine, le retour du fils sorti de pri­son doit per­mettre, grâce à ses rela­tions nouées en taule, une exten­sion de leurs acti­vi­tés illi­cites.

Et Baron, cet ancien com­man­dant de para­chu­tistes, va tout mettre en œuvre, même les moyens illé­gaux pour retrou­ver la fugi­tive.

Or, il n’est pas le seul à recher­cher sa trace. Mais qui est cette dame blanche ? Qui est le com­man­di­taire de l’enlèvement ? Et pourquoi ?

Pour faire vivre ses péri­pé­ties, l’auteur éla­bore une poi­gnée de per­son­nages prin­ci­paux aux pro­fils soi­gneu­se­ment étu­diés, aux carac­tères tra­vaillés, éla­bo­rés, avec une belle pro­pen­sion à appro­fon­dir des registres psy­cho­lo­giques.

Le choix du cadre, un milieu rural où, par nature, il ne se passe en géné­ral pas grand-chose, donne une belle réson­nance aux rebondissements.

Avec cette Dame blanche, Denis Zott signe un roman inédit qui retient l’attention, sus­cite une lec­ture en ten­sion jusqu’à un dénoue­ment bien inattendu.

serge per­raud

Denis Zott, La dame blanche, Hugo Poche, coll. “Sus­pense”, jan­vier 2022, 448 p. – 8,50 €.