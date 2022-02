Stefano Busellato, Sujets sous-entendus

Entre poé­sie et philosophie

Dans une suite de poème en prose d’apparence ano­dine, Ste­fano Busel­lato (pro­fes­seur de phi­lo­so­phie à l’université, poète, bary­ton concer­tiste et tra­duc­teur de l’allemand, du fran­çais) pro­pose de facto une réflexion sur la réa­lité, la per­cep­tion, la mémoire, le temps…

D’une langue concise voire ellip­tique sur­gissent des fic­tions étranges, entre poé­sie et philosophie.

L’auteur n’a jusqu’ici pas fait paraître le texte dans sa ver­sion ita­lienne. Cette tra­duc­tion de Chris­tophe Miles­chi tient donc lieu d’édition ori­gi­nale. L’auteur reste donc un cas par­ti­cu­lier dans l’histoire de la poé­sie. Il se situe à che­val entre l’analyste et de créa­teur.

Il éli­mine les silences, mais jamais les regards, les rires, les situa­tions, bref tout ce qui ponc­tue et colore l’expression des idées sans jamais la polluer.

Le dis­po­si­tif “scé­nique” de telles pièces est moins un moyen de mettre de l’ordre qu‘un piège à attra­per le hasard, à fixer ces petits détails qui sont, en fait, le tissu même de la pen­sée.

Ici, l’ennemi n’est pas l’intention car elle per­met d’exterminer toute trace d’inattention.

Avec lui se fran­chit un seuil. On passe de l’endroit où tout se laisse voir vers un espace où tout se perd pour appro­cher une renais­sance inci­sée de nou­veaux contours.

Existe un appel intense à une tra­ver­sée. Elle offre un pro­fil par­ti­cu­lier au temps et à divers concepts.

jean-paul gavard-perret

Ste­fano Busel­lato, Sujets sous-entendus, tra­duc­tion Chris­tophe Miles­chi, Héros Limite, Genève, 2022, 128 p. — 18,00 €.