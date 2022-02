Le tartuffe ou L’hypocrite (Molière / Ivo van Hove)

Tartuffe spé­cu­la­tif

La scène laisse appa­raître les appa­reillages qui per­mettent de mou­voir les décors. Un homme en cos­tume découvre sous des cou­ver­tures un être à la rue, sale et sans abri. On lui enlève méti­cu­leu­se­ment ses habits, on le lave et le revêt d’une livrée, révé­lant par cette méta­mor­phose la puis­sance de l’apparence.

On assiste à des actes trop minu­tieux pour être seule­ment de cha­rité : le béné­fi­ciaire des soins affiche une morgue auto­sa­tis­faite, presque hautaine.

Ivo van Howe place la repré­sen­ta­tion sous le signe de troubles jeux de pou­voirs, dont la séduc­tion, le sexe, l’argent et le lignage ne sont que des com­po­santes. Cette ver­sion inédite du Tar­tuffe, qui n’a été don­née qu’une seule fois en 1664, recons­ti­tuée par Georges Fores­tier et Isa­belle Grel­let, ouvre en forme d’événement la célé­bra­tion du quatre cen­tième anni­ver­saire de la nais­sance de Molière.

Le célèbre met­teur en scène belge s’empare de cette ver­sion qui cor­res­pond peu ou prou aux actes I, III et IV de la ver­sion défi­ni­tive que nous connaissons.

Le spec­tacle est rythmé par des entrées mises en valeur par l’utilisation d’un pont domi­nant la scène, duquel les comé­diens des­cendent par un large esca­lier, par une musique dyna­mique d’inspiration élec­tro­nique d’Alexandre Des­plat, par l’insertion en fond de scène de syn­tagmes expli­cites ou sibyl­lins sou­li­gnant rapi­de­ment la nature de l’action.

Les scènes sont sur­jouées ; l’outrance se trouve jus­ti­fiée par la volonté d’exhiber et de dis­tin­guer toutes les dimen­sions d’un drame conçu comme un huis clos, dans lequel les prin­ci­paux pro­ta­go­nistes sont aux prises avec leurs plus intimes pathologies.

Le met­teur en scène pro­fite de l’absence de retour­ne­ment final (qui condamne ulti­me­ment la for­fan­te­rie de Tar­tuffe dans la ver­sion pas­sée à la pos­té­rité) pour lais­ser ouvertes les lec­tures, usant et com­bi­nant l’homosexualité, l’impuissance, la per­ver­sion, l’inversion des rap­ports de domi­na­tion, allant jusqu’à sug­gé­rer lors du tableau final une redis­tri­bu­tion des rôles.

De mul­tiples hypo­thèses trop ténues pour consti­tuer autre chose que des spé­cu­la­tions, mais consti­tuant un bel éven­tail d’explorations.

chris­tophe giolito

