Valérie Rouzeau, Quand je me veux

Un charme des profondeurs

La poé­sie de Valé­rie Rou­zeau est un délice qui n’a rien de sim­ple­ment gra­cieux.

Sous la fra­gi­lité et l’ironie, un charme des pro­fon­deurs opère comme sans y toucher.

De l’amour et de ses échecs, la poé­tesse fait le tour. Il y a là des galants aux “élé­gants gants” qui touchent tant leurs yeux sont grands.

Si bien que l’ “Averse à la moi là ren­verse” donc ne tarde jamais sur­tout quand de tels dis­tin­gués frin­gants en Fre­goli plus que Glenn Gould jouent de plus du piano.

Ils peuvent dès lors vendre la peau de Valé­rie Rou­zeau (la tête dans les étoiles) avant même de l’avoir aimée. Ce qui est un comble. La poé­tesse sait bien sûr que tout amour est mor­tel mais ce n’est pas une rai­son pour s’en pri­ver.

Il y a là par­fois de belles étrennes d’un jour de l’an en guise d’éternité.

jean-paul gavard-perret

Valé­rie Rou­zeau, Quand je me veux, La Table Ronde, Paris, 2022, 110 p. — 6,70 €.